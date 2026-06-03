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FOTO | Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă”

Mai e foarte puțin până până la debutul naționalei de volei feminin a României, condusă de Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, în European League.

E o competiție nouă, care adună la start echipele din Golden League și Silver League.

România și-a aflat ultimele două adversare în urma partidelor de calificare: Albania și Lituania.

Astfel, selecționata României va începe cu primul turneu la Riga, meciuri în 5 și 6 iunie 2026, apoi va juca la Blaj cu Albania și Muntenegru, pe 12 și 14 iunie 2026, pentru ca în ultimul turneu să meargă în Lituania.

Orașul gazdă și orele de disputare ale meciurilor cu Portugalia și Lituania urmează să fie anunțate.

„Le ținem pumnii fetelor și ne dorim să cucerească o nouă medalie, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. HAI, ROMÂNIA!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Volei.

foto: arhivă

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