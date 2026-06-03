FOTO | Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă”
Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă”
Mai e foarte puțin până până la debutul naționalei de volei feminin a României, condusă de Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, în European League.
E o competiție nouă, care adună la start echipele din Golden League și Silver League.
România și-a aflat ultimele două adversare în urma partidelor de calificare: Albania și Lituania.
Astfel, selecționata României va începe cu primul turneu la Riga, meciuri în 5 și 6 iunie 2026, apoi va juca la Blaj cu Albania și Muntenegru, pe 12 și 14 iunie 2026, pentru ca în ultimul turneu să meargă în Lituania.
Orașul gazdă și orele de disputare ale meciurilor cu Portugalia și Lituania urmează să fie anunțate.
„Le ținem pumnii fetelor și ne dorim să cucerească o nouă medalie, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. HAI, ROMÂNIA!”, au transmis reprezentanții Federației Române de Volei.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga
Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga Ultimul reprezentant al Albei care a evoluat în ediția abia încheiată a SuperLigii a fost zlătneanul Andrei Mărginean. Acesta a jucat 65 de minute în distribuția „câinilor roșii” în barajul de pe „Arcul de Triumf”, pierdut […]
La Unirea, Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, învingătoare Juniorul Aiud
La Unirea, la Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, învingătoare Juniorul Aiud Cupa „Andrei Rațiu”, ediția a doua, a competiței fotbalistice care poartă simbolic numele Andrei Rațiu, internaționalul român originar din comuna Unirea, a fost câștigată de Juniorul Aiud. Citește și: Cupa „Andrei Rațiu”, prima ediție, în 5-6 septembrie, pe stadionul Inter Unirea Fotbalistul din […]
Metalurgistul Cugir, mutări interesante în intersezon: portughezul Vitinha, în staff-ul tehnic! Ioan Budin, team manager! 7 plecări din efectiv, portarul R. Pop la SCM Zalău
Metalurgistul Cugir, mutări interesante în intersezon: portughezul Vitinha, în staff-ul tehnic! Ioan Budin, team manager la divizionara terță! 7 plecări din efectiv, portarul R. Pop la SCM Zalău Vară interesantă pentru Metalurgistul Cugir, cea mai longevivă divizionară terță din Alba, care va bifa 14 ediții consecutive în Liga 3. Citește și: VIDEO: Metalurgistul Cugir – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul leagă sporurile din PNRR de performanță: Majorarea de 40% va fi acordată pe baza evaluărilor lunare
Guvernul leagă sporurile din PNRR de performanță: Majorarea de 40% va fi acordată pe baza evaluărilor lunare Guvernul pregătește schimbări...
FOTO | Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială”
Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu...
Știrea Zilei
Două sate din Alba, în cursa pentru titlul mondial de „Best Tourism Villages”: Tradițiile și cultura locală, promovate la nivel global
Două sate din Alba, în cursa pentru titlul mondial de „Best Tourism Villages”: Tradițiile și cultura locală, promovate la nivel...
FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Absolvenții Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” și-au primit gradele onorifice
Momente emoționante la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Absolvenții Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” și-au primit gradele...
Curier Județean
FOTO | Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire pentru cei implicați în acțiune
Peste 14.000 de lei strânși în urma crosului umanitar „MAI aproape de Matei și Mabel!”. IPJ Alba, mesaj de mulțumire...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv și A negativ: ,,Pentru ca toți bolnavii să fie salvați este nevoie, în primul rând, de gestul vostru”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv și A negativ: ,,Pentru ca toți bolnavii să...
Politică Administrație
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...