FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Absolvenții Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” și-au primit gradele onorifice

Momente emoționante la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Absolvenții Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” și-au primit gradele onorifice

Pentru elevii claselor a XII-a de la Colegiul Militar din Alba Iulia, începutul lunii iunie a adus cu el și primele emoții ale absolvirii. Ziua de miercuri, 3 iunie, va rămâne întipărită în memoria absolvenților, ca ziua în care și-au prins pe umeri gradele de „ABSOLVENT”.

Așezați în formație și vizibil emoționați, absolvenții Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” au primit cele mai așteptate grade.

Absolvenții Promoției 2026, promoție ce poartă denumirea „Constantin Brâncuși – 150” au înțeles astăzi cât de importante sunt perseverența și efortul pentru atingerea obiectivelor.

În această dimineață, absolvenții claselor a XII-a și-au pus pe umeri gradele onorifice de ABSOLVENT, grade care demonstrează că atunci când îți dorești ceva cu adevărat și muncești pentru acel lucru, poți transforma un vis în realitate.

,,Mândrie și satisfacție sunt emoțiile pe care le trăiesc în aceste zile absolvenții, dovada unui efort depus cu succes și a depășirii unor obstacole importante. Curajul, motivația de a continua, munca și toate sacrificiile capătă acum sens, iar ei au ajuns exact unde își doresc.

Felicitări, dragi absolvenți și mult succes în provocările care vă așteaptă!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

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