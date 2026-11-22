Minivacanță de patru zile libere consecutive de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026: Ce angajați beneficiază de libere de cele 2 sărbători

Sfârșitul lunii noiembrie 2026 aduce o mult așteptată minivacanță pentru salariații care lucrează de luni până vineri. În 2026, sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României sunt celebrate luni, respectiv marți, astfel că perioada de repaus din weekend se prelungește până la 1 decembrie, inclusiv.

În domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă, angajații beneficiază de compensarea muncii prestate, în condițiile prevăzute de lege.

Cele două sărbători au semnificații distincte: 30 noiembrie este dedicată Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar 1 decembrie marchează, în acest an, împlinirea a 108 ani de la Marea Unire din 1918.

Când începe minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Perioada liberă va începe sâmbătă, 28 noiembrie. După weekend urmează cele două sărbători legale: luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie. Salariații cu program obișnuit de luni până vineri vor reveni la serviciu miercuri, 2 decembrie.

Intervalul asigură patru zile consecutive de repaus, fără folosirea concediului de odihnă sau acordarea unui liber suplimentar. Această posibilitate depinde însă de organizarea activității la nivelul angajatorului, deoarece odihna săptămânală poate fi stabilită și în afara sfârșitului de săptămână.

Ce prevede Codul muncii despre cele două sărbători legale

Articolul 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, include 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, și 1 decembrie între sărbătorile legale în care nu se lucrează. Potrivit alineatului (2), acordarea zilelor libere se face de către angajator.

Cum se compensează munca în zilele de sărbătoare legală

Codul muncii prevede stabilirea unor programe de lucru adecvate pentru unitățile sanitare și pentru cele de alimentație publică, astfel încât să fie asigurate asistența medicală și aprovizionarea populației cu produse alimentare de strictă necesitate.

De asemenea, regula privind acordarea zilelor libere nu se aplică locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului acesteia. Pentru salariații care lucrează în aceste condiții, articolul 142 stabilește compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, acesta nu poate fi acordat, angajații au dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Câte zile libere vor avea angajații de Crăciun în 2026

La sfârșitul anului, Crăciunul va aduce un nou weekend prelungit pentru salariații cu program de luni până vineri. Prima zi a sărbătorii, 25 decembrie, este vineri, astfel că aceștia vor beneficia de trei zile consecutive de repaus, până duminică, 27 decembrie, inclusiv.

Deși este declarată sărbătoare legală, data de 26 decembrie coincide cu sâmbăta și nu prelungește acest interval. Revenirea la serviciu va avea loc luni, 28 decembrie, pentru angajații care urmează programul obișnuit de lucru.

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