ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

-Spălătoreasă: 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii medii și 5 ani vechime în muncă. Pentru învățământul preuniversitar, înscrierea cere și certificat medical de medicina muncii.

Data limită de înscriere: 2 decembrie 2026, ora 15:00.

-Îngrijitor: 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii medii și 5 ani vechime în muncă. Se cere același certificat medical de medicina muncii.

Data limită de înscriere: 3 decembrie 2026, ora 15:00.

Informații suplimentare: Pentru ambele posturi, informații se obțin la tel. 0258 711 208 sau la sediul instituției, iar dosarele se depun la secretariat.

*Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba

Post: medic specialist stomatolog, 1 normă (35 ore/săptămână), în Compartimentul evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: diplomă de licență în medicină dentară, grad de medic specialist stomatolog și minimum 5 ani vechime în specialitate.

Data limită de înscriere: 27 noiembrie 2026. Dosarele se depun la DSP Alba (b-dul Revoluției 1989 nr. 23, Alba Iulia), de luni până joi între 8:30 și 15:00 și vineri între 8:30 și 13:00

Informații suplimentare: tel. 0258 835 244. Formularul de înscriere, tematica și bibliografia se descarcă de pe www.dspalba.ro.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș

Post: consilier debutant (studii superioare), 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în Compartimentul Administrativ CPV (Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș).

Condiții specifice: studii universitare de licență în domeniul științelor economice sau administrative. Nu se cere vechime.

Data limită de înscriere: 27 noiembrie 2026, inclusiv. Dosarele se depun la registratură sau se pot trimite prin poștă, curier sau e-mail

Informații suplimentare: Aleea Lac nr. 12, Sebeș, tel. 0258 731 007, [email protected], www.dgasmc-sebes.ro.

*Școala Gimnazială Berghin

Post: îngrijitor gradul I-M, 1 post vacant, normă întreagă (program 7:00–15:00), perioadă nedeterminată.

Condiții specifice:

studii medii și 7 ani vechime în muncă;

domiciliul în localitatea Berghin;

disponibilitate la timp de lucru prelungit;

un curs de igienă este avantaj.

Data limită de înscriere: 27 noiembrie 2026, ora 12:00.

Informații suplimentare: str. Morii nr. 34, Berghin, tel. 0258 854 113, [email protected].

*Primăria Săsciori

Post: consilier grad profesional II, 1 post vacant, 8 ore/zi, în Compartimentul Urbanism, Cadastru și Achiziții publice, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii universitare de licență în științe economice și minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Data limită de înscriere: 27 noiembrie 2026, ora 13:00.

Informații suplimentare: sediul din str. Principală nr. 363, tel. 0744 889 667, [email protected].

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

–Muncitor calificat – instalator, treapta I: 1 post, normă întreagă. Se cer studii gimnaziale sau medii, diplomă ori certificat de calificare ca instalator și minimum 9 ani vechime în specialitate.

–Infirmier/infirmieră debutant: 3 posturi, normă întreagă. Se cer studii gimnaziale sau medii și certificat de calificare ca infirmier, sau dovada înscrierii la un curs autorizat. Nu se cere vechime.

–Asistent social debutant: 1 post, normă întreagă. Se cer licență în asistență socială și aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Nu se cere vechime.

–Asistent medical: 2 posturi, normă întreagă. Se cer bacalaureat și studii postliceale de asistență medicală, certificat de membru OAMGMAMR, autorizație de liberă practică sau adeverință pentru concurs, asigurare de malpraxis și minimum 6 luni vechime.

–Medic specialist psihiatrie: 1 post, normă 1/2. Se cer licență în medicină cu specializarea psihiatrie, certificat de membru al Colegiului Medicilor cu aviz anual, asigurare de malpraxis și minimum 1 an vechime.

Termen de înscriere pentru toate posturile: 2 decembrie 2026, ora 15:00.

Informații suplimentare: Informații se obțin la tel. 0258 834 315 sau la [email protected].

*Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

Post: Îngrijitor, 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, nivel execuție.

Condiții specifice: studii medii; vechime în muncă de 5 ani. Pentru posturile din învățământul preuniversitar, înscrierea cere și certificat medical de la medicul de medicina muncii. Dosarul conține și certificat de integritate comportamentală.

Termen de înscriere: până la 3 decembrie 2026, ora 15:00, la secretariatul instituției (Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2).

Informații: tel. 0258 711 208 sau la sediul instituției.

*Spitalul Municipal Aiud

Post: medic specialist Medicină de laborator, în Laboratorul de analize medicale. 1 post, normă întreagă (7 ore/zi), perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: diplomă de licență în medicină; certificat de medic specialist în Medicină de laborator; stagiu de rezidențiat terminat. Dosarul include și certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs.

Termen de înscriere: 4 decembrie 2026, ora 14:00.

Informații: Serviciul RUNOS Juridic Administrativ (Resurse Umane), tel. 0258 861 816, int. 162. Tematica și bibliografia sunt pe https://spitalaiud.ro, la Informații publice – Concursuri de angajare.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Post: Consilier gr. II (S), COR 261919, 1 post vacant la Centrul de Transfer Tehnologic. Normă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii superioare de lungă durată (licență + master sau echivalent) în Drept; vechime în specialitate minim 5 ani; operare PC; limba engleză nivel mediu.

Termen de înscriere: 4 decembrie 2026, ora 16:00, la sediul universității (str. Gabriel Bethlen nr. 5).

Informații: de la sediu, de pe www.uab.ro (informare publică – posturi vacante) sau de la Muntean Luminița (administrator financiar), tel. 0258 806 276.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș

Post: Animator socio-educativ debutant, 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

Condiții specifice: studii medii cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare de animator socio-educativ de la un furnizor autorizat; vechime nesolicitată.

Termen de înscriere: 3 decembrie 2026, inclusiv. Se depun la registratură sau se pot trimite prin poștă, curier ori e-mail.

Informații: sediul din Sebeș, Aleea Lac nr. 12; tel. 0258 731 007; e-mail [email protected]; site www.dgasmc-sebes.ro.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

Post: Registrator medical, la Ambulatoriul Integrat, contract pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice: studii medii cu bacalaureat; diplomă/certificat de absolvire a cursului de registrator medical; taxă de participare de 300 lei.

Termen de înscriere: 4 decembrie 2026, ora 14:00.

Informații: biroul resurse umane, tel. 0358 409 051, int. 143; e-mail [email protected]; site www.spitalabrud.ro.

*Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Post: Secretar PR, 1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în Compartimentul Marketing, Cultural. Se cere gradul IA.

Condiții specifice: studii superioare cu licență în Limba și literatura română; vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni. Nu se acceptă certificat de integritate comportamentală și cazier judiciar cu înscrisuri sau mențiuni.

Termen de înscriere: 4 decembrie 2026, ora 14:00.

Informații: tel. 0749 264 939; e-mail [email protected].

*Primăria Ocna Mureș

Postul scos la concurs: șef serviciu, funcție contractuală de conducere, la Serviciul de Gospodărire Orășenească. Este 1 post, cu normă întreagă (40 ore/săptămână), pe perioadă nedeterminată, cod COR 121901.

Condiții specifice:

studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești;

vechime de 5 ani în specialitatea studiilor;

permis de conducere categoria B.

Data limită de depunere a dosarelor: 07.12.2026, ora 16:00.

Informații suplimentare: Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, la sediul Primăriei. Persoana de contact este referent I superior Cociș Ioana Rodica, tel. 0258/871217, int. 215. Pe portal mai sunt trecute e-mailul [email protected] și telefonul 0751586549.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Postul scos la concurs: medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie și traumatologie, în cadrul secției de ortopedie-traumatologie. Este 1 post contractual vacant, cu normă întreagă (35 ore/săptămână), pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice:

diplomă de licență în medicină;

certificat de medic specialist în ortopedie și traumatologie;

vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Data limită de depunere a dosarelor: 04.12.2026, ora 15:00.

Informații suplimentare: Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului, tel. 0258/820825, interior 146. Formularul de înscriere, tematica și bibliografia se pot ridica de acolo sau descărca de pe www.spitalalba.ro, secțiunea „Anunțuri concursuri resurse“.

*Primăria Comunei Almașu Mare

Postul scos la concurs: Consilier școlar, funcție contractuală de execuție (COD COR 235903), membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI). Postul este pe perioadă determinată, pe durata implementării proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunități rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate“ (cod PIDS/586/PO4/339395). Norma este de 4 ore/zi, adică 20 de ore/săptămână. Atribuțiile principale: consilierea elevilor cu risc de abandon școlar și de excluziune socială, intervenție timpurie și asistență psihopedagogică, consilierea părinților și sprijinirea cadrelor didactice, prevenirea violenței școlare, bullying-ului și a comportamentelor de risc, plus sarcini specifice proiectului (identificare persoane vulnerabile, rapoarte lunare, participare la instruiri și întâlniri ale echipei comunitare).

Condiții specifice:

Studii superioare cu diplomă de licență în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială sau alte specializări din centralizatorul aprobat prin ordin al ministrului educației pentru profesor consilier școlar.

Experiență în activitatea cu copii/tineri: cel puțin 2 ani (anunțul scrie „≤ 2 ani“, ceea ce pare o eroare de redactare).

Disponibilitate pentru deplasări.

Operare pe calculator (Office, Excel, Word, PowerPoint) la nivel de utilizator independent.

Avantaje: activitate în proiectul pilot cod MySMIS 122607 și domiciliul în UAT-ul pentru care aplică.

Nu sunt solicitate limbi străine.

Dosarul include și certificat de integritate comportamentală, adeverință medicală (maximum 6 luni vechime) și cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere.

Data limită de înscriere: 4.12.2026, ora 12:00.

Informații suplimentare: se pot obține la sediul Primăriei Almașu Mare

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba

Post scos la concurs: 1 post permanent de economist specialist IA, la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Stația centrală Alba Iulia, normă întreagă (8 ore/zi).

Condiții specifice: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență (economist licențiat), 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, operare Word și Excel.

Data limită de depunere a dosarelor: 07.12.2026, ora 13:00.

Informații suplimentare: la sediul din Alba Iulia, str. Calea Moților nr. 83. Telefon 0258-834.211, 0740 153 402.

*Primăria Comunei Bucium

Post scos la concurs: 1 post permanent de personal de sprijin – îngrijitor, normă întreagă, la Serviciul social de locuire asistată în comunitate pentru viață independentă (Centrul de pregătire pentru viață independentă Bucium).

Condiții specifice: liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat, minimum 5 ani vechime în muncă (vechimea în specialitate nu se cere), disponibilitate pentru program flexibil.

Data limită de depunere a dosarelor: 08.12.2026, ora 16:00, la sediul primăriei.

Informații suplimentare: telefon 0258 784 112, interior 14.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni

Post scos la concurs: 1 post de medic specialist anestezie și terapie intensivă, ½ normă (3,5 ore/zi, 17,5 ore/săptămână), durată nedeterminată. Concursul se organizează conform Ordinului MS nr. 166/2023.

Condiții specifice: diplomă de medic, certificat de medic specialist ATI, certificat profesional curent de la Colegiul Medicilor, aviz anual de liberă practică și asigurare de malpraxis valabile.

Data limită de depunere a dosarelor: 07.12.2026, ora 14:00, la sediul spitalului (str. Horea nr. 63, Câmpeni).

Informații suplimentare: formularul de înscriere, tematica și bibliografia sunt pe www.spitalulcampeni.ro (Informații/Anunțuri). Telefon 0258 771 715, interior 17.

*Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan“ Alba Iulia

Post scos la concurs: 1 post de paznic, funcție contractuală de execuție, normă întreagă, contract pe durată nedeterminată, la compartimentul Administrativ.

Condiții specifice:

studii generale, școală profesională, 10 clase sau liceu;

atestat profesional de pază (Legea 333/2003) și certificat de calificare;

minimum 3 ani vechime în pază, protecție sau control acces;

vârsta minimă de 18 ani și aptitudine medicală.

Data limită de depunere a dosarelor: 08.12.2026, ora 15:00, la secretariatul colegiului (B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 11).

Informații suplimentare: [email protected], telefon 0258 835 164

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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