Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial. La ce oră va începe parada militară
Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial. La ce oră va începe parada militară
Programul oficial al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia a fost transmis oficial de către organizatori.
Printre principalele atracții se numără: para militară de 1 Decembrie, concerte susținute de formații consacrate precum Cargo sau Hara, specatcol gradios de artificii, dar și retragerea cu torțe.
Programul manifestărilor dedicate sărbătoririi de Ziua Național a României la Alba Iulia
Joi, 19 noiembrie 2026
- 10..00 Conferința Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român. 108 ani de la Marea Unire.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
- 13.00 Expoziție de artă dedicată Zilei Naționale a României Persona 5
Museikon
Vineri, 20 noiembrie 2026
- 12.00 Arborarea mesajului de bun venit cu ocazia Zilei Naționale a României
Catedrala Încoronării
- 16.00 Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii
Semn al respectului față de reprezentanții cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor naționale, presei și românilor convocați pentru Adunarea din 1 Decembrie 1918
Fanfara Judeţului Alba, dirijor Coriolan Honcaş
Esplanadă Sala Unirii și toate UAT-urile din Județul Alba
- 17.00 Biblical Themes – Salvador Dalí, Marc Chagall, Giorgio de Chirico
Vernisaj expoziție de artă pe teme biblice
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia, Sala Transilvania
Sâmbătă, 21 noiembrie 2026
- 10.00 Crosul Unirii, ediția a 57-a
Șanțurile Cetății Alba Carolina, Alba Iulia
Miercuri, 25 noiembrie 2026
- 09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă
Ediția a III-a
Conferință științifică
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
- 11.00 Expoziție Din Alba Iulia, mesaje pentru România. (editia a v-a)
Sala Unirii, Galeriile expoziționale Alba Iulia
- 12.00 Promovăm tradiţia. Ea ne defineşte!
Gala Festivalului concurs şcolar judeţean de tradiţii şi obiceiuri populare
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
Joi, 26 noiembrie 2026
- 09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă
Ediția a III-a
Conferință științifică
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
- 08:00-19:00 Arhaic
Expoziție de fotografie, Jeno Major – artist fotograf
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00-19:00 Școala Ardeleană
Expoziție de fotografie în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române București
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08.00-19:00 1 Decembrie la români
Expoziție de caricatură, Costel Pătrășcan
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga Alba
- 08:00-19:00 Caligramele Reginei Maria – Traista românească tradițională
Expoziție de caligrame
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00-19:00 Cărțile Unirii în colecțiile bibliotecii
Expoziție de carte
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 10:00 Unirea cea mare sărbătorită la Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
Deschidere, mesaje instituționale
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 10:30 Reuniuni științifice de profil cu ocazia zilei de 1 Decembrie
Conferințe
Managementul instituțiilor publice de cultură: între misiune și resurse, Carmen Mihaiu, manager Biblioteca Națională a României
Marketingul în bibliotecile publice, de la concept la practică, Ramona Ioana Mezei, director general Biblioteca Metropolitană București
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 11:30 Lansare de carte cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României
„Carnavalul nefericiților”, autor Radu Dinulescu
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
12.00 Expoziția Episcopii Unirii
Sala Unirii
- 12:30 Ziua Națională a României împreună cu bibliotecarii județului Alba
Dialoguri și schimburi profesionale
- 16.00 Lumina. Omagiu lui Brâncuşi
Expoziție de instalații artistice Mariana Constantinescu
Museikon
- 17:00 Verbum – Despre identitate și unire
Cerc de scriere creativă
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Vineri, 27 noiembrie 2026
- 08:00-15:00 Arhaic
Expoziție de fotografie, Jeno Major – artist fotograf
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00-15:00 Școala Ardeleană
Expoziție de fotografie în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române București
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08.00-15:00 1 Decembrie la români
Expoziție de caricatură, Costel Pătrășcan
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga Alba
- 08:00-15:00 Caligramele Reginei Maria – Traista românească tradițională
Expoziție de caligrame
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 08:00-15:00 Cărțile Unirii în colecțiile bibliotecii
Expoziție de carte
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă
Ediția a III-a
- Conferință științifică
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
- 10:00 Unirea cea Mare sărbătorită la Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
Atelier de lecturi interactive pentru copii
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 11.00 Exponatul lunii decembrie
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- 11:30 Emoții de toamnă, Emoțiile Unirii
Vernisaj expoziție de pictură în acuarelă
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 12.00 Expoziția Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- 12:00 Conferință cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României
„Braconarea patrimoniului arheologic din județul Alba”, prof. univ. dr. Augustin Lazăr, istoric Claudiu Purdea
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 13:30 Nicolae Manolescu – omul, personalitatea, opera
Cercul de critică literară „Nicolae Manolescu” cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Românilor
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 14:30 Nicolae Manolescu
Dezvelirea bustului, alocuțiuni, depuneri de flori
Aleea Scriitorilor, Parcul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia
- 15:00 Liviu Rebreanu – 141
Depunere flori la bustul lui Liviu Rebreanu
Aleea Scriitorilor, Parcul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia
- 17:00 Gala Premiilor Bibliotecii – Ediție specială de 1 Decembrie
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 17.00 Biserica Română Unită cu Roma,Greco-Catolică și Marea Unire.
Conferință
Sala Unirii
Sâmbătă, 28 noiembrie 2026
- 10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba
Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 12.00 ,,Cina Regelui Bubu” , scenariu, regie și scenografie Radu Dinulescu
Spectacol-premieră, 50 min., spectacol de teatru pentru întreaga familie –
intrarea liberă
Sala Teatrului de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia
- 17.00 Baltagul
Spectacol de teatru
Ateneul Național din Iași, cu: Maia Morgenstern, regia: Toma Hogea
Acces liber pe bază de invitație
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
- 19.00 Deschiderea Târgului de Crăciun – aprinderea iluminatului de sărbători
Piața Cetății
- 19.05 Gașca Zurli
Spectacol pentru copii:
Piața Cetății
Duminică, 29 noiembrie 2026
- 10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba
Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 17.30 Turneul naţional de Educaţie Istorică
Proiecţii de filme documentare cu tematică istorică şi culturală
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 18.00 Enescu: Rapsodia Română și Universul său
Concert multisenzorial
Acces liber pe bază de invitație
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
- 18.00 Daniel Avram & Școala de Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
Concert
Piața Cetății
- 19.00 Narcisa Suciu
Concert
Piața Cetății
Luni, 30 noiembrie 2026
- 10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba
Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 09.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Ion I.C. Brătianu
- 10.15 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Iuliu Maniu
- 11.00 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Mihai Viteazul
- 11.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria
- 12.00 Arborarea Drapelului Național al României
Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării
- 13.00 Decernare titluri Cetățeni de onoare ai Municipiului Alba Iulia
Dragomir Vlonga
General de brigadă Nicolae-Gabriel Oros
Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei
- 17.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!
Ceremonie de luminație pe Aleea Unioniștilor
Aleea Unioniștilor din Cetatea Alba Carolina
- 18.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!
Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava
Cimitirul Maieri
- 18.00 Generația de mâine cântă România
Voci tinere și artiști îndrăgiți, împreună în sărbătoarea muzicii și a bucuriei de a fi român
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
- 18.00 Cargo, RIFF, Hara
Concerte
Piața Cetății
Marți, 1 Decembrie 2026
- 10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba
Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
- 11.00 Marea Adunare Națională
Reconstituire istorică
Esplanada Sălii Unirii din Piața Cetății Alba Carolina
- 12.00 Te Deum
Catedrala Încoronării
Focuri de artificii de zi
Esplanada Catedralei Încoronării
- 13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire
Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
Monumentul Unirii
- 13:00 Noi suntem români
Ceai, muzică, poezie cu Adrian Sărmășan, Daniel Avram, Gino, Vali Șerban & prietenii
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
- 14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României
Bulevardul 1 Decembrie 1918
- 16.00 ALBA UNEȘTE ROMÂNIA
Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României.
Nicolae Furdui-Iancu, Tudor Furdui-Iancu și Grupul instrumental Crai Nou din Alba Iulia, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Paula Hriscu, Leontina Fărcaș, Ilie Medrea, Anca Branea, Ancuța Matei-Olar, Vasile Balogh, Grațiela Blaga, Cristina Todor, Maria Uțiu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga, Ioana Ciorea, Marinela Baba, Bianca Șușman, Alexandra Băcilă, Gheorghița Nicolae (Oltenia), Anda Horoba (Maramureș), Beatrice Băndoiu (Oltenia), Elena Nistor (Dobrogea), Roxana Bădescu (Muntenia), Karla Ursu (Moldova), Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul din Tg. Mureș – dirijor Zoly Bambo (soliști: Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Livia Sorlea și Ionela Moruțan), Ansamblul Folcloric ,,Doina Aiudului” Aiud (coregraf Nicolae Moldovan), Corul Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia (dirijor Adrian Buta), Grupul vocal tradițional ,,Muguri de Tezaur”, Ansamblul Folcloric Valea Târnavelor din Blaj, Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal).
Piaţa Cetăţii
- 18.00 SUB SEMNUL UNIRII – CROITORU STRING VIRTUOSI
Concert de muzică clasică românească: Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Croitoru String Virtuosi, pe viorile lui George Enescu: vioara Guarneri del Gesu – Catedrala și vioara Paul Kaul.
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
- 19.00 Retragere cu torțe.
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii.
- 20.30 La mulți ani, România!
Spectacol de artificii
Piața Cetății Alba Carolina
*accesul la toate evenimentele este gratuit, în limita locurilor disponibile
**programul activităților poate suferi modificări
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