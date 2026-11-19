Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial. La ce oră va începe parada militară

Programul oficial al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia a fost transmis oficial de către organizatori.

Printre principalele atracții se numără: para militară de 1 Decembrie, concerte susținute de formații consacrate precum Cargo sau Hara, specatcol gradios de artificii, dar și retragerea cu torțe.

Programul manifestărilor dedicate sărbătoririi de Ziua Național a României la Alba Iulia

Joi, 19 noiembrie 2026

10..00 Conferința Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român. 108 ani de la Marea Unire.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

13.00 Expoziție de artă dedicată Zilei Naționale a României Persona 5

Museikon

Vineri, 20 noiembrie 2026

12.00 Arborarea mesajului de bun venit cu ocazia Zilei Naționale a României

Catedrala Încoronării

16.00 Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii

Semn al respectului față de reprezentanții cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor naționale, presei și românilor convocați pentru Adunarea din 1 Decembrie 1918

Fanfara Judeţului Alba, dirijor Coriolan Honcaş

Esplanadă Sala Unirii și toate UAT-urile din Județul Alba

17.00 Biblical Themes – Salvador Dalí, Marc Chagall, Giorgio de Chirico

Vernisaj expoziție de artă pe teme biblice

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia, Sala Transilvania

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026

10.00 Crosul Unirii, ediția a 57-a

Șanțurile Cetății Alba Carolina, Alba Iulia

Miercuri, 25 noiembrie 2026

09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă

Ediția a III-a

Conferință științifică

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

11.00 Expoziție Din Alba Iulia, mesaje pentru România. (editia a v-a)

Sala Unirii, Galeriile expoziționale Alba Iulia

12.00 Promovăm tradiţia. Ea ne defineşte!

Gala Festivalului concurs şcolar judeţean de tradiţii şi obiceiuri populare

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

Joi, 26 noiembrie 2026

09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă

Ediția a III-a

Conferință științifică

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

08:00-19:00 Arhaic

Expoziție de fotografie, Jeno Major – artist fotograf

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08:00-19:00 Școala Ardeleană

Expoziție de fotografie în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române București

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08.00-19:00 1 Decembrie la români

Expoziție de caricatură, Costel Pătrășcan

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga Alba

08:00-19:00 Caligramele Reginei Maria – Traista românească tradițională

Expoziție de caligrame

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08:00-19:00 Cărțile Unirii în colecțiile bibliotecii

Expoziție de carte

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

10:00 Unirea cea mare sărbătorită la Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Deschidere, mesaje instituționale

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

10:30 Reuniuni științifice de profil cu ocazia zilei de 1 Decembrie

Conferințe

Managementul instituțiilor publice de cultură: între misiune și resurse, Carmen Mihaiu, manager Biblioteca Națională a României

Marketingul în bibliotecile publice, de la concept la practică, Ramona Ioana Mezei, director general Biblioteca Metropolitană București

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

11:30 Lansare de carte cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României

„Carnavalul nefericiților”, autor Radu Dinulescu

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

12.00 Expoziția Episcopii Unirii

Sala Unirii

12:30 Ziua Națională a României împreună cu bibliotecarii județului Alba

Dialoguri și schimburi profesionale

16.00 Lumina. Omagiu lui Brâncuşi

Expoziție de instalații artistice Mariana Constantinescu

Museikon

17:00 Verbum – Despre identitate și unire

Cerc de scriere creativă

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Vineri, 27 noiembrie 2026

08:00-15:00 Arhaic

Expoziție de fotografie, Jeno Major – artist fotograf

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08:00-15:00 Școala Ardeleană

Expoziție de fotografie în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române București

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08.00-15:00 1 Decembrie la români

Expoziție de caricatură, Costel Pătrășcan

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga Alba

08:00-15:00 Caligramele Reginei Maria – Traista românească tradițională

Expoziție de caligrame

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

08:00-15:00 Cărțile Unirii în colecțiile bibliotecii

Expoziție de carte

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă

Ediția a III-a

Conferință științifică

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

10:00 Unirea cea Mare sărbătorită la Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Atelier de lecturi interactive pentru copii

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

11.00 Exponatul lunii decembrie

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11:30 Emoții de toamnă, Emoțiile Unirii

Vernisaj expoziție de pictură în acuarelă

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

12.00 Expoziția Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

12:00 Conferință cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României

„Braconarea patrimoniului arheologic din județul Alba”, prof. univ. dr. Augustin Lazăr, istoric Claudiu Purdea

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

13:30 Nicolae Manolescu – omul, personalitatea, opera

Cercul de critică literară „Nicolae Manolescu” cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Românilor

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

14:30 Nicolae Manolescu

Dezvelirea bustului, alocuțiuni, depuneri de flori

Aleea Scriitorilor, Parcul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia

15:00 Liviu Rebreanu – 141

Depunere flori la bustul lui Liviu Rebreanu

Aleea Scriitorilor, Parcul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia

17:00 Gala Premiilor Bibliotecii – Ediție specială de 1 Decembrie

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

17.00 Biserica Română Unită cu Roma,Greco-Catolică și Marea Unire.

Conferință

Sala Unirii

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba

Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

12.00 ,,Cina Regelui Bubu” , scenariu, regie și scenografie Radu Dinulescu

Spectacol-premieră, 50 min., spectacol de teatru pentru întreaga familie –

intrarea liberă

Sala Teatrului de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia

17.00 Baltagul

Spectacol de teatru

Ateneul Național din Iași, cu: Maia Morgenstern, regia: Toma Hogea

Acces liber pe bază de invitație

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

19.00 Deschiderea Târgului de Crăciun – aprinderea iluminatului de sărbători

Piața Cetății

19.05 Gașca Zurli

Spectacol pentru copii:

Piața Cetății

Duminică, 29 noiembrie 2026

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba

Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

17.30 Turneul naţional de Educaţie Istorică

Proiecţii de filme documentare cu tematică istorică şi culturală

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

18.00 Enescu: Rapsodia Română și Universul său

Concert multisenzorial

Acces liber pe bază de invitație

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

18.00 Daniel Avram & Școala de Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia

Concert

Piața Cetății

19.00 Narcisa Suciu

Concert

Piața Cetății

Luni, 30 noiembrie 2026

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba

Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

09.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

Statuia lui Ion I.C. Brătianu

10.15 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

Statuia lui Iuliu Maniu

11.00 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

Statuia lui Mihai Viteazul

11.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori

Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.00 Arborarea Drapelului Național al României

Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

13.00 Decernare titluri Cetățeni de onoare ai Municipiului Alba Iulia

Dragomir Vlonga

General de brigadă Nicolae-Gabriel Oros

Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

17.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!

Ceremonie de luminație pe Aleea Unioniștilor

Aleea Unioniștilor din Cetatea Alba Carolina

18.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!

Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava

Cimitirul Maieri

18.00 Generația de mâine cântă România

Voci tinere și artiști îndrăgiți, împreună în sărbătoarea muzicii și a bucuriei de a fi român

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

18.00 Cargo, RIFF, Hara

Concerte

Piața Cetății

Marți, 1 Decembrie 2026

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba

Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba

11.00 Marea Adunare Națională

Reconstituire istorică

Esplanada Sălii Unirii din Piața Cetății Alba Carolina

12.00 Te Deum

Catedrala Încoronării

Focuri de artificii de zi

Esplanada Catedralei Încoronării

13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire

Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

Monumentul Unirii

13:00 Noi suntem români

Ceai, muzică, poezie cu Adrian Sărmășan, Daniel Avram, Gino, Vali Șerban & prietenii

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României

Bulevardul 1 Decembrie 1918

16.00 ALBA UNEȘTE ROMÂNIA

Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României.

Nicolae Furdui-Iancu, Tudor Furdui-Iancu și Grupul instrumental Crai Nou din Alba Iulia, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Paula Hriscu, Leontina Fărcaș, Ilie Medrea, Anca Branea, Ancuța Matei-Olar, Vasile Balogh, Grațiela Blaga, Cristina Todor, Maria Uțiu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga, Ioana Ciorea, Marinela Baba, Bianca Șușman, Alexandra Băcilă, Gheorghița Nicolae (Oltenia), Anda Horoba (Maramureș), Beatrice Băndoiu (Oltenia), Elena Nistor (Dobrogea), Roxana Bădescu (Muntenia), Karla Ursu (Moldova), Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul din Tg. Mureș – dirijor Zoly Bambo (soliști: Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Livia Sorlea și Ionela Moruțan), Ansamblul Folcloric ,,Doina Aiudului” Aiud (coregraf Nicolae Moldovan), Corul Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia (dirijor Adrian Buta), Grupul vocal tradițional ,,Muguri de Tezaur”, Ansamblul Folcloric Valea Târnavelor din Blaj, Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal).

Piaţa Cetăţii

18.00 SUB SEMNUL UNIRII – CROITORU STRING VIRTUOSI

Concert de muzică clasică românească: Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Croitoru String Virtuosi, pe viorile lui George Enescu: vioara Guarneri del Gesu – Catedrala și vioara Paul Kaul.

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

19.00 Retragere cu torțe.

Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii.

20.30 La mulți ani, România!

Spectacol de artificii

Piața Cetății Alba Carolina

*accesul la toate evenimentele este gratuit, în limita locurilor disponibile

**programul activităților poate suferi modificări

Secțiune Știri sub articolul principal