Accident rutier pe DN 75, între Vadu Moților și Albac: O persoană ar fi încarcerată

Un accident rutier a avut loc duminică dimineața, în jurul orei 7.40, pe DN 75, între Vadu Moților și Albac. O persoană ar fi încarcerată.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN75, între localitățile Vadu Moților și Albac.

În accident ar fi implicat un autoturism, posibil o persoana încarcerată.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 75, între localitățile Vadu Moților și Albac, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Din datele preliminare, în evenimentul rutier ar fi implicat un autoturism în care s-ar afla o persoană. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

În interiorul autoturismului este o persoană încarcerataă, conștientă. Se intervine pentru extragerea acesteia.

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