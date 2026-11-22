Voucherele de vacanță ar putea crește la 1.000 de lei din 2027: Ar putea fi acordate și angajaților din privat
Voucherele de vacanță ar putea crește la 1.000 de lei din 2027: Ar putea fi acordate și angajaților din privat
Valoarea voucherelor de vacanţă ar putea creşte până la 1.000 de lei din 2027, strategia ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului fiind aceea de a promova mai intens România. Vrem mai mulţi turişti străini, dar şi mai mulţi români care îşi petrec concediile în ţară.
În plus, voucherele de vacanță ar putea fi introduse şi în sistemul privat. În prezent, bugetarii primesc vouchere de vacanţă de 800 de lei, dacă salariul lor nu depăşeşte 6.000 de lei. Prea puţin, un dezastru pentru turism, spun hotelierii. Oficialii ANAT propun astfel vouchere de vacanţă de 2.500 de lei.
Potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament, de anul viitor, şi angajaţii din mediul privat ar putea să primească vouchere de vacanţă.
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat
„Vreau ca voucherele de vacanţă să fie şi pentru sistemul privat şi avem un proiect de lege care să dea posibilitatea sistemului privat să-şi deducă un procent din impozitul pe profit pentru a putea acorda vouchere de vacanţă salariaţilor”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Chiar şi aşa, şeful ANAT susţine că valoarea reală a acestor vouchere ar trebui să fie de cel puţin 2.500 de lei. Adică atât cât costă în medie un pachet turistic la noi în ţară. Până atunci, România mizează pe promovare. Primul pas: un târg naţional.
După o pauză de mai mulţi ani, ţara noastră este din nou reprezentată oficial la Târgul de Turism al României, printr-un stand al Ministerului. Găsim aici Organizaţii de Management ale Destinaţiilor din România precum Buzău, Bucureşti, Timiş, Ţinutul Vrancei sau Valea Jiului.
„Înaintea mea am constatat că bugetul pentru promovări la Ministerul Turismului a fost utilizat în proporţie de 16%, o ruşine ca să nu-ţi promovezi turismul! În bugetul anului viitor, am hotărât să dublăm bugetul pentru participările la târgurile internaţionale”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Şi-avem cu ce ne lăuda. Tradiţii frumoase, mâncăruri delicioase şi peisaje de poveste. Bine aţi venit în Bucovina! Cea mai subestimată destinaţie turistică din lume pentru 2027, potrivit publicaţiei Britanice Time Out.
„Bucovina are ce oferi şi trebuie promovată! Am venit cu asociaţiile de producători locali cu produse locale făcute la ei acasă. Am venit cu agenţii hotelieri, să vină cu oferte pentru perioada de Crăciun şi Revelion. Reprezentanţi din fiecare destinaţie din localităţile din împrejurimi – Gura Humorului, Ţara Dornelor, Câmpulung Moldovenesc”, a declarat Robert Sroder, reprezentantul regiunii Bucovina.
Un pic mai aproape de Capitală, şi judeţul Argeş speră la mai mulţi turişti străini.
„Nu vă ia decât o oră şi un pic să parcurgeţi autostrada, iar o dată ajunşi în Argeş puteţi vizita Muzeul Goleşti, unde pe 14 hectare veţi regăsi satul tradiţional românesc. Cetatea Poenari, Barajul Vidraru, Mănăstirea de la Curtea de Argeş”, a declarat Roxana Stoenescu, reprezentanta regiunii Argeş.
Hotelierii, sceptici
La mare şi la munte, hotelierii rămân însă sceptici.
„O promovare costă, o promovare trebuie făcută de profesionişti, şi de ce nu, de o industrie care se maturizează. Pentru că noi suntem o industrie în dezvoltare. O industrie care nu are neapărat nevoie de ajutor, dar trebuie susţinută”, a declarat Gabriel Roșca, director hotel.
„În acest moment nu simtim efectele unei asemnea promovări. Trebuie un concept la nivel de riveră al litoralului românesc, de la un capăt la altul. Şi toate OMD urile să conlucreze”, a declarat Nicolae Bucovala – prim-vicepreședinte Federația Patronatelor din Turismul Românesc.
Ultimele date arată că în primele nouă luni ale anului, doar doi din zece turiști cazați în țara noastră au fost străini. Iar cei care ne calcă meleagurile rămân, în medie, numai două nopți. Cei mai mulți vizitatori vin din Germania, Italia și Statele Unite.
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