Ministrul Mihai Dimian: „În Educație nu avem haos, dar sunt câteva probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm”

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține că sistemul de educație se confruntă cu numeroase probleme, însă acestea nu trebuie confundate cu „haosul”. Oficialul afirmă că, într-un sistem de dimensiuni și complexitate ridicate, este firesc să apară zilnic nemulțumiri și situații care necesită intervenții și corecturi.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Dimian a respins afirmațiile potrivit cărora în educație s-ar fi instalat haosul, oferind ca exemplu organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională.

„Încă din prima zi a mandatului de ministru am văzut proiectată în spațiul public imaginea «haosului din educație»”, a afirmat Mihai Dimian, referindu-se la informațiile potrivit cărora jumătate dintre școli nu ar fi urmat să organizeze simulările.

Ministrul spune că, în locul renunțării la simulări, Ministerul Educației a optat pentru dialog cu reprezentanții sindicatelor, profesorii și elevii și pentru adaptarea măsurilor la situația existentă. În final, peste 97% dintre școli au organizat simulările în prima etapă, iar alte 1,5% au participat la o a doua etapă.

Mihai Dimian a invocat și rezultatele obținute în implementarea componentei de educație din PNRR, precum și la examenul de Bacalaureat, despre care afirmă că a fost prezentat anterior drept un posibil „haos”. Potrivit ministrului, proiectele PNRR pentru educație sunt pe cale să fie finalizate cu succes, iar Bacalaureatul din acest an a înregistrat cele mai bune rezultate din ultimul deceniu.

Oficialul recunoaște însă că în educație există probleme, unele mai vechi, iar altele apărute recent, și subliniază că acestea necesită soluții și implicare constantă.

„Problemele nu sunt sinonime cu haosul, iar educația nu se construiește din titluri spectaculare. Se reconstruiește cu răbdare, cu implicare și cu pasiune”, a transmis Mihai Dimian.

Ministrul a prezentat și dimensiunea sistemului pe care îl coordonează. Ministerul Educației și Cercetării are în subordine peste 6.000 de ordonatori de credite și un sistem cu mai mult de 300.000 de angajați. În învățământul preuniversitar și universitar sunt aproximativ 3,5 milioane de copii și tineri, iar numărul persoanelor implicate direct în sistem crește semnificativ dacă sunt incluși și părinții.

Totodată, ministerul coordonează implementarea a aproximativ 7.000 de proiecte finanțate prin PNRR, reprezentând circa o treime din totalul proiectelor PNRR derulate de România.

În opinia lui Mihai Dimian, amploarea sistemului explică de ce apar constant situații care trebuie rezolvate, fără ca acestea să reprezinte, în sine, o dovadă a existenței haosului.

„Într-un sistem de asemenea dimensiuni și complexitate, în care milioane de oameni interacționează zilnic, vor exista în fiecare zi probleme, nemulțumiri sau situații care trebuie corectate”, a explicat ministrul.

Mihai Dimian a făcut apel la continuitate, înțelegere și răbdare, argumentând că schimbările structurale în educație nu pot fi realizate într-o lună sau într-un an.

„Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate”, a conchis ministrul interimar al Educației.

foto: arhivă

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