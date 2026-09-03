Video | Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii și proză scurtă despre familie, viață, adevăr și lupta interioară
Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii și proză scurtă despre familie, viață, adevăr și lupta interioară
Într-o lume în care folosirea abundentă a tehnologiei, timpul petrecut cu ochii în telefoane și utilizarea excesivă a rețelelor de socializare au devenit o normalitate, în detrimentul altor pasiuni, precum cititul, Alexandra Sas, o tânără elevă din Sebeș, ne reamintește, prin volumul de poezii și proză scurtă intitulat „Clipa și Gândul”, că anumite lucruri continuă să dăinuie peste timp.
Astfel, joi, 3 septembrie 2026, începând cu ora 16:00, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș a avut loc evenimentul de lansare a volumului „Clipa și Gândul”, semnat de Alexandra Sas.
Într-o atmosferă plină de emoție, Alexandra, alături de familie, apropiați, profesori, prieteni, colegi și oficialități, și-a prezentat cartea, care cuprinde mai multe poezii, dar și proză scurtă.
Despre volumul „Clipa și Gândul” semnat de Alexandra Sas
„Clipa și Gândul”, creația elevei din clasa a VII-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, reprezintă o apariție literară care surprinde prin sensibilitate, imaginație și maturitatea cu care o tânără autoare privește lumea din jurul său.
Cartea este structurată în două părți distincte. Prima parte, intitulată „POEZII”, dezvăluie un univers interior surprinzător de bogat și de preocupat de întrebările esențiale ale existenței. La prima vedere, temele abordate sunt diverse: identitatea, familia, viața, adevărul, iluzia, lupta interioară.
Printre titlurile poeziilor se numără:
- „EU SUNT”,
- „POVESTEA UNEI FETE”,
- „FAMILIA”,
- „DE CE…”, VIAȚĂ?”,
- „CORTINA ADEVĂRULUI”,
- „CE FOLOS ARE?”,
- „O LUPTĂ INTERIOARĂ”,
- „NU MĂ POT ÎNȚELEGE”,
- „TOTUL ESTE O ILUZIE?
Cea de-a doua parte a volumului este intitulată simplu „CAPITOLE” și cuprinde proză scurtă. Trecerea de la poezie la proză demonstrează dorința autoarei de a explora mai multe modalități de exprimare literară. Dacă în poezii predomină exprimarea directă a emoțiilor și a gândurilor, în textele în proză autoarea își construiește propriile mici universuri și întrebări.
La farmecul cărții contribuie și ilustrațiile. Acestea au fost realizate de Mihai Muică și Nadia-Ioana Pop.
Volumul beneficiază și de contribuția unor oameni care au susținut și au încurajat apariția sa. Cartea este prefațată de prof. Nadia Vesa și prof. dr. Monica Grosu. Coperta volumului este realizată de prof. Camelia Zurman – artist plastic.
De asemenea, fotografiile care însoțesc volumul aparțin atât autoarei, cât și prof. Rodica Mihu, domnului Viorel Sas și domnișoarei Tania-Maria Limbean.
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