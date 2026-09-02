Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba, semnalează apariția în celebra publicație „Financial Times” a unui articol care prezintă PSD într-o lumină total nefavorabilă.

Financial Times trage un semnal de alarmă privind România, vorbind despre rețele de clientelism și corupție în jurul PSD și despre riscurile revenirii partidului la „comanda” țării. În timp ce piețele reacționează deja negativ, echipa lui Ilie Bolojan livrează rezultate concrete: deficit de 2,34% din PIB după șapte luni și o absorbție mai bună a fondurilor europene.

Plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria, într-un moment economic, social și politic atât de fragil, riscă să lase România fără direcție și să deschidă drumul către o criză de încredere.

„Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României.

Cunoscuta publicație vorbește limpede despre rețele de clientelism și corupție. Nimic nou, atunci când e vorba de social-democrați.

Vestea că PSD ar ajunge la „comanda” țării a dus Bursa din București în picaj liber. Urmează o tensiune uriașă pe titlurile de stat și moneda națională.

Singurele vești bune sunt cele venite dinspre echipa lui Ilie Bolojan: deficit de doar 2,34% din PIB, la 7 luni și o absorbție mai bună a fondurilor europene.

Bolojan a reușit să genereze, în condiții extrem de grele din punct de vedere economic, social și politic rezultate excelente.

Plecarea lui de la Palatul Victoria va fi în dezastru. Și, după el, Potopul!”, notează Marius Hațegan într-un mesaj postat în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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