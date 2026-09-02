Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba, semnalează apariția în celebra publicație „Financial Times” a unui articol care prezintă PSD într-o lumină total nefavorabilă.
Financial Times trage un semnal de alarmă privind România, vorbind despre rețele de clientelism și corupție în jurul PSD și despre riscurile revenirii partidului la „comanda” țării. În timp ce piețele reacționează deja negativ, echipa lui Ilie Bolojan livrează rezultate concrete: deficit de 2,34% din PIB după șapte luni și o absorbție mai bună a fondurilor europene.
Plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria, într-un moment economic, social și politic atât de fragil, riscă să lase România fără direcție și să deschidă drumul către o criză de încredere.
„Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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