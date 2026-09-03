27.000 de lei, fără TVA, pentru „upgrade-ul” digital al Poliției Locale Alba Iulia: Cinci calculatoare și cinci monitoare, cumpărate prin achiziție directă
27.000 de lei, fără TVA, pentru „upgrade-ul” digital al Poliției Locale Alba Iulia: Cinci calculatoare și cinci monitoare, cumpărate prin achiziție directă
Direcția Generală Poliția Locală Alba Iulia își schimbă o parte din infrastructura IT. Primăria a lansat o achiziție directă pentru cinci stații de lucru desktop și cinci monitoare, cu o valoare estimată de 27.000 de lei, fără TVA.
Potrivit invitației de participare emise la 2 septembrie 2026, municipalitatea intenționează să cumpere 5 monitoare și 5 stații de lucru tip desktop, finanțarea urmând să fie asigurată din bugetul local.
Valoarea estimată a contractului este de 27.000 de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă un plafon mediu de aproximativ 5.400 de lei, fără TVA, pentru fiecare set format din stație de lucru și monitor, dacă valoarea este privită ca un pachet de cinci echipamente complete. Documentația precizează însă că oferta financiară trebuie să includă toate costurile aferente, iar prețul ofertat va fi unul ferm, în lei, fără actualizare.
Achiziție directă, cu termen de ofertare până la 14 septembrie 2026
Municipalitatea nu organizează o licitație deschisă, ci aplică procedura de achiziție directă. Firmele interesate trebuie să își transmită ofertele până la 14 septembrie 2026, ora 11.00, fie electronic, fie la Registratura autorității contractante.
Oferta trebuie redactată în limba română și are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la transmitere. Plata produselor este prevăzută în termen de 30 de zile de la primirea facturii.
Un detaliu esențial: criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”.
Ce calculatoare vrea Poliția Locală
Caietul de sarcini indică pentru cele cinci stații de lucru o configurație de nivel business. Este solicitat un procesor de minimum Intel Core i5-14400, cu 10 nuclee și 16 fire de execuție, pe socket 1700 și chipset Intel Q670.
La capitolul memorie, cerința pornește de la 16 GB RAM DDR5, cu posibilitatea de extindere până la 64 GB. Pentru stocare este prevăzut un SSD NVMe de 1 TB, PCIe, format M.2.
Sistemul grafic este unul integrat, bazat pe Intel UHD Graphics 730, iar conectivitatea include atât rețea Gigabit Ethernet, cât și Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.4.
Stațiile trebuie să dispună de mai multe porturi USB, HDMI și DisplayPort, iar configurația software solicitată include Microsoft Windows 11 Pro și Microsoft Office 2024 Home & Business.
Pentru alimentare este prevăzută o sursă de până la 180 W.
În cazul monitoarelor, caietul de sarcini indică modelul Dell SE2425H de 24 de inci, respectiv o configurație tehnică prezentată în documentație prin referire la seria Dell SE2422H.
Sunt solicitate, între altele, rezoluție 1920 × 1080, luminozitate de 250 cd/m², contrast de 3000:1, format 16:9 și conectică VGA și HDMI.
Documentația precizează explicit că referirile la marcă sau model au rolul identificării tipului de produs și că specificațiile sunt considerate „sau echivalent”, cu caracter minimal din punct de vedere al performanței.
Fără echipamente second-hand sau improvizații
Primăria impune condiții clare privind proveniența și starea echipamentelor. Produsele trebuie să fie noi, fiind excluse echipamentele remanufacturate sau cele care conțin componente utilizate anterior.
Ofertanții trebuie să prezinte, printre altele, autorizarea de comercializare din partea producătorului sau a reprezentantului acestuia în România, documente privind originea echipamentelor și locul de fabricație, precum și dovezi privind respectarea unor standarde internaționale de calitate, precum ISO 9001 sau echivalent.
În plus, produsul și opțiunile oferite trebuie să fie originale și să facă parte din gama standard a producătorului.
Contractul nu se rezumă la aducerea calculatoarelor și monitoarelor. Furnizorul va trebui să asigure instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul Primăriei Alba Iulia, precum și instruirea a cel puțin unui reprezentant al beneficiarului la momentul punerii în funcțiune.
Documentația prevede și obligații de garanție: perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care echipamentul este defect, din momentul sesizării problemei până la repunerea sa în stare de funcționare.
Mai mult, în perioada de garanție, piesele de schimb, intervențiile autorizate și transportul trebuie asigurate gratuit de ofertant.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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