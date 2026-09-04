Aproape 60 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în aceste sezon: S-au înregistrat 3 decese, la persoane vârstnice

Un număr de 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate la nivel național până în 2 septembrie, dintre care 47 au fost confirmate prin analize de laborator, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

În ultima săptămână, a fost înregistrat un deces, bilanţul total ajungând la trei.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie – 2 septembrie au fost înregistrate 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 47 cazuri confirmate şi 11 cazuri probabile.

Totodată, s-au înregistrat 3 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.

Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani (1), 20-29 de ani (4), 30-39 de ani (3), 40-49 de ani (6), 50-59 de ani (12), 60-69 de ani (15), 70-79 de ani (10), ≥ 80 de ani (7).

Dintre bolnavi, 28 au fost femei, iar 42 de persoane provin din mediul urban.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Brăila (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (2), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1 – expunerea în altă ţară, dar atribuit judeţului de rezidenţă), Ialomiţa (3), Iaşi (1), Ilfov (6), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (25).

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