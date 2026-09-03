Update foto | Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă”. Ce spune Poliția Alba despre caz
Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă”
Un bărbat, cu inițialele N.I., a fost găsit mort, joi, 3 septembrie 2026, în zona „La Baltă” din Aiud.
Din primele informații disponibile, acesta fusese dat dispărut și a fost descoperit într-un autoturism marca Mercedes, aflat în zona menționată anterior. Poliția Alba fusese sesizată cu privire la dispariția bărbatului în cursul zilei de astăzi, după ce acesta ar fi plecat de la domiciliu în această dimineață și nu a mai revenit.
Potrivit unor surse, bărbatul și-ar fi provocat răni fatale la nivelul venelor, prezentând o plagă tăiată la nivelul antebrațului mâinii stângi. Circumstanțele în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite de autorități.
UPDATE IPJ Alba:
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că, în jurul orei 08.40, un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din Aiud ar fi plecat de la domiciliu, iar familia nu mai poate lua legătura cu el.
În urma activităților de căutare desfășurate, bărbatul a fost identificat în autoturismul personal, pe raza municipiului, prezentând o plagă tăiată la nivelul antebrațului mâinii stângi.
Echipajul medical deplasat la fața locului a constatat decesul acestuia, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
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