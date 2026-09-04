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5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat

Ioana Oprean

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5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat

Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o atenționare meteo cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 5 septembrie, ora 10.00 – 5 septembrie, ora 21.00. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic ridicat.

Vor fi afectate zonele Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei.

Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

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