Primăria Aiud: Anunț privind colectarea actelor și informarea publică pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 6, 17 și 166
Primăria Aiud: Anunț privind colectarea actelor și informarea publică pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 6, 17 și 166
În temeiul prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Ordinului ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.
Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din localitatea Gâmbaș, în locurile numite „Drum Gâmbaș”, „Peste Mureș” și „Berc Gâmbaș”, sectoarele cadastrale 6 și 7, precum și din localitatea Sâncrai locul numit „Sigheti”, sectorul cadastral 166, că a fost demarată procedura de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate).
Colectarea documentelor se va realiza în perioada 09.09.2026 – 10.09.2026, în intervalul orar 09:00–14:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, în sala de căsătorii.
Cu aceasta ocazie va avea loc și întâlnirea de informare cu cetățenii în cadrul primei etape din campania de informare publică – Finanțare XII.
Documente necesare:
– acte doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.), în copie și, după caz, în original pentru conformitate;
– acte de identitate ale proprietarilor, în copie.
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