Ministrul Educației nu vede nicio problemă în creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult”
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână nu este un lucru neobișnuit, chiar și în țările vestice:
„A trece de la 18 ore pe săptămână la 20 nu mi se pare un lucru neobișnuit, chiar pentru spațiul vestic. Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult. Dar asta înseamnă să fac mai puțină birocrație și lucrăm la acest lucru. Îi ajutăm pe profesori să aibă mai puțină încărcătură birocratică”.
Această schimbare face parte din Legea nr. 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, care a intrat în vigoare în această toamnă. Potrivit noii legi, norma didactică a crescut în medie cu 2 ore pe săptămână.
Ministrul a menționat că se lucrează la reducerea încărcăturii birocratice pentru profesori, pentru a le permite să se concentreze mai mult pe predare.
Citește și: Ministrul Educației, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”
Măsura a fost întâmpinată cu proteste din partea sindicatelor din educație. Pe 8 septembrie, peste 20.000 de profesori au participat la un marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, cerând anularea măsurilor din Legea Bolojan și demisia ministrului Daniel David.
În urma întâlnirii cu liderii sindicali, primarul general Nicușor Dan a propus o nouă întâlnire în termen de două luni, pentru a analiza impactul măsurilor implementate. Cu toate acestea, liderii sindicali au anunțat că protestele vor continua, având în vedere că nu au fost luate măsuri concrete în urma întâlnirii.
