Ministrul Educației, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”

Ministrul Educației, Daniel David, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”

Ministrul Educației, Daniel David, este pus sub presiune după protestul masiv al profesorilor de luni, 8 septembrie, când aproape 20.000 de cadre didactice din toată țara au mărșăluit prin București cerându-i demisia și abrogarea legii austerității.

În mijlocul criticilor, ministrul a spus într-un interviu pentru Euronews România că nu vrea să fie văzut ca un ministru care a renunțat, ci ca unul „curajos”.

„Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos, care nu a fugit să-i fie bine sau ușor. Care a acceptat sacrificiul de a mă transforma dintr-un ministru al reformei într-unul al austerității, de dragul de a salva salariile și bursele până la sfârșitul anului. Pentru mine cel mai ușor era să plec”, a declarat acesta.

Ministrul a recunoscut că, în contextul presiunilor tot mai mari și al nemulțumirilor din sistem, a avut un moment în care a fost aproape să își dea demisia.

Situația s-a complicat și mai mult după ce unele dintre măsurile fiscale asumate de Guvern și incluse în legea bugetară au fost criticate chiar din interiorul coaliției de guvernare.

Profesorii, însă, spun că austeritatea îi afectează direct și că, odată cu creșterea normei de lucru și comasarea școlilor, munca lor devine și mai grea. Protestul de luni a blocat zone întregi din Capitală, iar sindicaliștii au avertizat că „greva generală nu este exclusă” dacă nu le sunt ascultate cererile.

În acest context tensionat, Daniel David insistă că a rămas în funcție pentru a proteja salariile și bursele elevilor, chiar dacă recunoaște că ar fi fost mai simplu „să plece acasă”.

