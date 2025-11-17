Ministrul Educației, mesaj de Ziua Internaţională a Studenţilor: ,,Corabia educaţiei a ieşit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată şi dezvoltată”
În mesajul de Ziua Internaţională a Studenţilor, Ministrul Educației, Daniel David, afirmă că preocuparea sa principală este reconstruirea, începând cu anul viitor, fondul de burse şi mecanisme eficiente ale acestuia.
De asemenea, Daniel David mai spune că în România, avem nevoie de mai mulţi studenţi, iar apoi absolvenţi de studii superioare, însă în ultimii ani mulţi tineri nu s-au mai înscris la facultate sau au abandonat studiile, motiv pentru care ministrul anunţă că a fost început un proces prin care să fie identificaţi şi controlaşi factorii responsabili de acest fenomen, în esenţă pentru a creşte accesibilitatea şi calitatea procesului academic.
,,Încep acest mesaj prin a spune La Mulţi Ani! Studenţii sunt atât un liant al societăţii între grupuri sociale cu caracteristici diferite – ei înşişi provenind adesea din medii diverse -, cât şi unul dintre grupurile principale care trage societatea pe calea dezvoltării unei societăţi moderne bazate pe cunoaştere. Ei sunt raţiunea pentru care există universităţile! În România, avem nevoie de mai mulţi studenţi, iar apoi absolvenţi de studii superioare. Numai în acest mod ţara va fi mai ancorată în modernitate ca societate bazată pe cunoaştere şi, implicit, mai puţin polarizată”, declară ministrul în mesajul transmis.
El observă că, în ultimii ani, acest proces nu a cunoscut o accelerare semnificativă, mulți tineri continuând să nu se înscrie la studii superioare sau să își abandoneze parcursul universitar.
În acest context, Daniel Dabid anunță că, prin Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) și prin alte inițiative recente prezentate și în Raportul QX, a fost demarat un proces de identificare și gestionare a factorilor care generează acest fenomen, cu scopul de a crește accesibilitatea și calitatea învățământului superior.
,,Din păcate, măsurile fiscal-bugetare prin care trece ţara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, şi studenţii. Este vorba mai ales despre fondul de burse; faptul că, în 2026, acest fond va fi mai mare decât în anul 2023 (nu faţă de 2024 – 2025) şi libertatea de a fi completat din fondurile extrabugetare ale universităţilor, fără constrângeri privind tipul de bursă sau de formă de studiu, sunt lucruri importante, obţinute greu în situaţia de criză fiscal-bugetară, dar, direct spus, insuficiente. Însă, aşa cum am mai spus, metaforic, corabia educaţiei a ieşit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată şi dezvoltată. Preocuparea mea principală este acum să reconstruim, începând de anul viitor, fondul de burse şi mecanisme eficiente ale acestuia, iniţial pe baza fondurilor europene, şi să folosim situaţia de criză fiscal-bugetară pentru a introduce (sau reintroduce) şi alte mecanisme moderne care pot ajuta studenţii, dar care au fost amânate (modificate) sau negândite încă”, a mai transmis ministrul Educaţiei.
