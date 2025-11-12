Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză pentru analfabetismul funcțional. Ministrul Educației trage un semnal de alarmă pentru sistemul școlar

Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor, afirmă ministrul Educației

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susține că principalul motiv pentru care mulți elevi ajung analfabeți funcțional este lipsa de pregătire a cadrelor didactice. „Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte.

Copiii vin cu niveluri normale de inteligență și creativitate, iar responsabilitatea de a le transmite competențele revine profesorilor”, a declarat acesta într-un podcast organizat de Salvați Copiii România. Ministrul a subliniat că această responsabilitate se aplică atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel superior, scrie edupedu.ro.

Daniel David a explicat că, dacă un elev ajunge în clasa a VIII-a fără competențe de bază, vina nu poate fi atribuită altcuiva decât profesorilor care au lucrat cu el în această perioadă. Deși există și factori precum lipsa sprijinului economic sau implicarea familiei, ministrul insistă că profesorii rămân principalii responsabili pentru formarea elevilor care frecventează școala.

Ministrul atrage atenția asupra problemelor sistemice: România ocupă locuri de coadă în UE și la nivel global în testele PISA 2022, cu procente ridicate de elevi sub nivelul minim la matematică (51%), citire (42%) și științe (44%). Analizele Eurydice arată că țara noastră a implementat foarte puține măsuri sistematice pentru combaterea analfabetismului funcțional, bazându-se în principal pe intervenții punctuale și slab finanțate.

Printre măsurile recomandate, dar neaplicate pe scară largă în România, se numără: sprijin personalizat în timpul orelor, asistență pedagogică suplimentară de la profesori specializați, monitorizarea continuă a progresului elevilor și formarea profesională orientată pe intervenții remediale pentru cadrele didactice.

