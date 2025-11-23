Ministrul Educației, Daniel David: ,,Va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”

Sistemul de învățământ rural trebuie regândit și are nevoie de mai multe modele de funcționare, potrivit Ministrului Educației și Cercetării. Daniel David a spus că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcționare între o școală mentor și o școală mentorată.

,,Aproape 33 % din copiii pe care îi avem în școală învață în mediul rural. Școlile din mediul rural au lumini și umbre, ca tot sistemul nostru. Unele funcționează foarte bine, altele, foarte prost. Și cu siguranță va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”, a afirmat ministrul Daniel David.

Acesta a adăugat că este nevoie de mai multe modele de funcționare a școlii în mediul rural.Un prim exemplu de model, a precizat ministrul, este să aduni, să concentrezi copiii din sate diferite într-un centru mai mai mare, care să aibă cantină, spații de dormit de lunea până vinerea, deoarece având mai mulți copii, automat se pot aduna mai multe norme și aduce profesori titulari, adică specialiști de care acum se duce lipsă la multe școli din mediul rural.

,,Un alt model poate să fie un model, – pe care îl voi pune în dezbatere publică, vă anunț în premieră, azi sau mâine – în care să ai o școală mentor, o școală cu performanțe bune, la evaluare națională, bacalaureat, cu o școală care nu are încă performanțe bune, deci o școală mentor cu o școală mentorată, astfel încât profesorii din școala mentor să se poată implica în activitățile din școala mentorată, probabil că într-o variantă online, schimburi de experiență, unele cursuri la comun. Ideea este să oferi un cadru școlii mentorate în care poate învăța din seturi de bune practici”, a explicat ministrul David.

