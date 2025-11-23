Ministrul Educației, Daniel David: ,,Va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”
Ministrul Educației, Daniel David: ,,Va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”
Sistemul de învățământ rural trebuie regândit și are nevoie de mai multe modele de funcționare, potrivit Ministrului Educației și Cercetării. Daniel David a spus că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcționare între o școală mentor și o școală mentorată.
Citește și: Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
,,Aproape 33 % din copiii pe care îi avem în școală învață în mediul rural. Școlile din mediul rural au lumini și umbre, ca tot sistemul nostru. Unele funcționează foarte bine, altele, foarte prost. Și cu siguranță va trebui să gândim o reorganizare a învățământului în mediul rural”, a afirmat ministrul Daniel David.
Acesta a adăugat că este nevoie de mai multe modele de funcționare a școlii în mediul rural.Un prim exemplu de model, a precizat ministrul, este să aduni, să concentrezi copiii din sate diferite într-un centru mai mai mare, care să aibă cantină, spații de dormit de lunea până vinerea, deoarece având mai mulți copii, automat se pot aduna mai multe norme și aduce profesori titulari, adică specialiști de care acum se duce lipsă la multe școli din mediul rural.
,,Un alt model poate să fie un model, – pe care îl voi pune în dezbatere publică, vă anunț în premieră, azi sau mâine – în care să ai o școală mentor, o școală cu performanțe bune, la evaluare națională, bacalaureat, cu o școală care nu are încă performanțe bune, deci o școală mentor cu o școală mentorată, astfel încât profesorii din școala mentor să se poată implica în activitățile din școala mentorată, probabil că într-o variantă online, schimburi de experiență, unele cursuri la comun. Ideea este să oferi un cadru școlii mentorate în care poate învăța din seturi de bune practici”, a explicat ministrul David.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o adâncitură de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de pompieri
Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o groapă de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de pompieri Doi bărbați au căzut într-o groapă vizibilă de pe strada Funicularului din Petroșani. Pompierii au intervenit prompt pentru salvarea acestora, astăzi, 23 noiembrie, în jurul orei 17:00. Citește și: ACCIDENT rutier pe A1, sensul […]
VIDEO | Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF”
Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF” Premierul Ilie Bolojan a făcut o gafă în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o pentru a explica schimbările pe care guvernul vrea să le facă legat de pensiile magistraților, dar și alte măsuri fiscale care se vor lua […]
Când scăpăm de criză? Adrian Negrescu vede semne de redresare economică: ,,Vedem luminița de la capătul tunelului”
Când scăpăm de criză? Adrian Negrescu vede semne de redresare economică: ,,Vedem luminița de la capătul tunelului” Analistul economic Adrian Negrescu a publicat pe Facebook în urmă cu două zile o evaluare ceva mai optimistă decât de obicei a evoluției recente a economiei, după o perioadă dominată de inflație ridicată, consum redus și scumpiri ale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o adâncitură de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de pompieri
Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o groapă de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de...
VIDEO | Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF”
Gafa premierului Ilie Bolojan într-o conferință de presă: ,,Testarea cu pantograful a angajaților ANAF” Premierul Ilie Bolojan a făcut o...
Știrea Zilei
VIDEO | Primul microbuz electric din comuna Mirăslău va asigura transportul elevilor, inclusiv spre satele aparținătoare
Primul microbuz electric din comuna Mirăslău va asigura transportul elevilor, inclusiv spre satele aparținătoare Comuna Mirăslău a făcut un pas...
VIDEO Bărbat din Mureș, reținut la Jidvei după ce a condus în stare aproape de comă alcoolică. 2,93 g/l alcool în sânge
Bărbat din Mureș, reținut la Jidvei după ce a condus în stare aproape de comă alcoolică. 2,93 g/l alcool în...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe A1, sensul Sibiu – Deva: Două mașini, implicate. Intervin pompierii din Sebeș
ACCIDENT rutier pe A1, sensul Sibiu – Deva: Două mașini, implicate. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin în...
23 noiembrie | Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri aduse pentru parada de 1 Decembrie
Șapte ani de la accidentul mortal din Gara Alba Iulia: Un militar a murit electrocutat, în timpul descărcării unor tancuri...
Politică Administrație
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
Opinii Comentarii
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...
23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele Marii Uniri de la 1 decembrie 1918
23 noiembrie – Zborul Marii Uniri: Povestea aviatorului mort în anonimat, care a zburat la -40 de grade cu documentele...