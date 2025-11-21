Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul pachet de măsuri fiscale.
Citește și: A fost aprobată ordonanța de urgență care prevede reorganizarea Romsilva. Măsurile care vor intra în vigoare
„Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că noi ne-am făcut treaba, am înțeles situația în care se află țara, am luat măsurile necesare, din acest moment, în educație, noi trebuie să ne stabilizăm și după aceea să creștem și mă bucur că premierul a spus explicit acest lucru”, a afirmat Daniel David, într-o emisiune televizată.
Acesta a precizat și liniile roșii care urmăresc mediul universitar: „Premierul a vorbit de preuniversitar, fiindcă acolo au fost măsurile luate în primul rând. Noi am luat măsuri și în zona universitare. Sunt discuții însă și pe componenta universitare, dar și acolo liniile roșii sunt aceleași. Noi avem deficit de personal, nu avem de unde să gândim că am putea face reduceri de oameni în zona universitară sau în zona cercetării. Noi nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut în pachetul 1”, a continuat ministrul.
În ceea ce privește cumulul salariu-pensie, ministrul a arătat că nu se poate aplica în zona educației, prezența profesorilor pensionari fiind o necesitate și un plus în sistem.
,,Noi avem, de exemplu, peste 3.000 de profesori pensionați care acoperă ore în preuniversitar, în primul rând în zona științelor, matematică, fizică, și să știți, acei profesori nu iau locul cuiva. Că dacă profesorii pensionari ar lua locul unor tineri care și-ar dori să țină acele ore, atunci, da, poți să discuți despre situația asta a cumulului pensie-salariu. Noi nu avem oameni care să acopere aceste ore și prezența profesorilor pensionari este o necesitate și un plus în sistem”, a subliniat el.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto crește semnificativ. Taxarea va ține cont atât de mărimea motorului, cât și de nivelul de poluare. Pentru maşinile vechi, de exemplu, impozitul se poate dubla sau chiar […]
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, perioada 24 noiembrie – 22 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în primele zile […]
PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută de Legea 360/2023, calculată pe baza inflației , erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025. Executivul anunțase atunci că valoarea medie a pensiei urma să fie majorată cu aproximativ 280 de lei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat
VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier...
22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...