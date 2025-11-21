Rămâi conectat

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut"

Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul pachet de măsuri fiscale.

„Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că noi ne-am făcut treaba, am înțeles situația în care se află țara, am luat măsurile necesare, din acest moment, în educație, noi trebuie să ne stabilizăm și după aceea să creștem și mă bucur că premierul a spus explicit acest lucru”, a afirmat Daniel David, într-o emisiune televizată. 

Acesta a precizat și liniile roșii care urmăresc mediul universitar: „Premierul a vorbit de preuniversitar, fiindcă acolo au fost măsurile luate în primul rând. Noi am luat măsuri și în zona universitare. Sunt discuții însă și pe componenta universitare, dar și acolo liniile roșii sunt aceleași. Noi avem deficit de personal, nu avem de unde să gândim că am putea face reduceri de oameni în zona universitară sau în zona cercetării. Noi nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut în pachetul 1”, a continuat ministrul. 

În ceea ce privește cumulul salariu-pensie, ministrul a arătat că nu se poate aplica în zona educației, prezența profesorilor pensionari fiind o necesitate și un plus în sistem.

,,Noi avem, de exemplu, peste 3.000 de profesori pensionați care acoperă ore în preuniversitar, în primul rând în zona științelor, matematică, fizică, și să știți, acei profesori nu iau locul cuiva. Că dacă profesorii pensionari ar lua locul unor tineri care și-ar dori să țină acele ore, atunci, da, poți să discuți despre situația asta a cumulului pensie-salariu. Noi nu avem oameni care să acopere aceste ore și prezența profesorilor pensionari este o necesitate și un plus în sistem”, a subliniat el.

