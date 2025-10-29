Ministrul Educației anunță măsuri care să combată analfabetismul funcțional: ,,O plagă pentru sistemul nostru. Ne pune securitatea la risc”

Ministrul Educației anunță măsuri care să combată analfabetismul funcțional. Ce a declarat Daniel David

Analfabetismul funcțional reprezintă „o plagă” care amenință nu doar sistemul de învățământ, ci și siguranța națională, a declarat Ministerul Educației.

El a confirmat și că ar urma să aibă loc o serie de reforme menite să reducă fenomenul în anii care urmează.

„Analfabetismul funcțional este o plagă pentru sistemul nostru, pune la risc țara, ne pune securitatea la risc și, cum sunt analize la nivel internațional, nu e doar la noi, dar analfabetismul funcțional este văzut ca un potențial virus pentru democrație și civilizație, pentru că în zona asta prind foarte bine teoriile conspirației. Este un risc major”, a spus ministrul Educației pentru Adevărul.

Daniel David a subliniat că diminuarea analfabetismului funcțional nu se poate realiza prin acțiuni punctuale, ci necesită o transformare profundă a sistemului de învățământ românesc: „Sunt multe lucruri pe care le-am început, care nu se văd. Trebuie făcute două lucruri. Nu poți intra într-o logică de a corecta, hai să ne asigurăm că actul educațional funcționează bine”, a mai spus ministrul.

El a afirmat că, pe parcursul celor zece luni de mandat, a demarat reforma planului-cadru la nivel național și a implementat tehnologii moderne, alături de metode pedagogice inovatoare: „Pe măsură ce dezvolți procesul educațional, vii și ataci și analfabetismul funcțional. Sunt lucruri pe care, dacă le vom vedea bine, vom vedea efecte în 4-5 ani”, a concretizat Daniel David.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI