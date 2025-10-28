Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a rupt cu economia. În septembrie statul a avut cele mai mici venituri și cel mai mare deficit bugetar din an”

Radu Georgescu: „Guvernul ne-a rupt cu economia. În septembrie statul a avut cele mai mici venituri și cel mai mare deficit bugetar din an”

Economistul Radu Georgescu vorbește într-o postare în mediul online despre efectele „faimosului” Pachet 1 făcut de Guvern cu măsuri economice pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea veniturilor statului.

„Guvernul a spus că este atât de bun încât va reduce deficitul bugetar și că va crește încasările statului. Cei din Guvern au zis să avem răbdare că vom vedea un miracol în octombrie atunci când se va publica execuția bugetară pe septembrie. Ei bine, execuția bugetară pe septembrie s-a publicat sâmbătă seara.

Guvernul a făcut într-adevăr o magie, dar în sens opus. În septembrie statul a avut cele mai mici venituri din an!!! Și cel mai mare deficit bugetar din an!!! Exceptând luna februarie care este mereu cea mai proastă lună din punct de vedere al veniturilor statului!!!”, constată Radu Georgescu.

„Sumele din poză sunt în miliarde lei. Bonus: consumul în august a scăzut cu 4% comparat cu august 2024. Vorbesc zilnic cu antreprenori. Toți se plâng că de 3 luni le-au scăzut vânzările. Pe scurt, Guvernul ne-a rupt cu economia.

Nu știu dacă acolo sus este vreo cameră specială dedicată economiștilor. Cred că economiștii care au pus bazele economiei, de la Luca Pacioli la Adam Smith, izbucnesc în râs când văd măsurile economice luate în România”, mai spune Radu Georgescu.

