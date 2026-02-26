Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, joi, 26 februarie, că nu este normal ca în România să fie adusă carne congelată din Spania care apoi să fie vândută drept carne „proaspătă”.

„Nu putem aduce carne din Spania congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă. Lucrul acesta nu se va mai întâmpla. S-a întâmplat aşa ceva. Iar lucrul acesta nu se va mai întâmpla”, a afirmat Florin Barbu la DCNews, potrivit News.ro.

„Am identificat aceste lucruri. Am luat toate ordinele din spate din 2002 până în prezent şi le-am analizat pe toate cap-coadă, că nu înţelegeam anumite aspect, ce se întâmplă. Vrei să aduci carne congelată din Spania? Foarte bine. O vinzi congelată. Dar nu pot. Ei nu pot să vândă carne congelată de 5 kg, că nu cumpără nimeni 5 kg. Lumea vine şi cumpără 1 kg, 1,5 kg. Şi ar trebui să trebuie decongelată. Dar am spus aşa. Tot ce există congelat, foarte bine, se vinde congelat”, a detaliat ministrul Agriculturii.

„Mai mult de atât, nu vi se pare normal că atunci când mergi într-un restaurant de HORECA şi vezi cotlet de porc, nu trebuie să spună decongelat? Că acel cotlet nu este proaspăt şi că a fost congelat? Adică tot ceea ce se întâmplă în momentul de faţă sunt nişte practici comerciale neloiale prin care fermierii ies din abator cu carne proaspătă şi normal că nu pot să fii competitiv cu ce vine congelat, pentru că congelat are cu 30% preţul mai mic decât carnea proaspătă.

Dar dacă eu nu văd într-un meniu când merg carne proaspătă sau carne de porc decongelată sau mergem în magazinul de retail şi cumpărăm muşchi de porc şi nu scrie proaspăt sau muşchi rezultat din decongelare..toate aceste reglementări trebuiau făcute de instituţiile de control”, a subliniat ministrul Florin Barbu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

