Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
PSD își stabilește strategia pentru zilele următoare și este pregătit să își retragă miniștrii din Guvern. Surse politice declară că miniștrii social-democrați urmează să își dea demisia în bloc miercuri seara sau joi dimineață.
După ce și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, PSD se pregătește să își retragă miniștrii din funcție. Miercuri ar urma să aibă loc întâlniri cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și, de asemenea, să fie ședință la sediul PSD privind retragerea miniștrilor, au declarat surse pentru Știrile PRO TV. Demisiile ar putea fi depuse miercuri seară sau joi.
Cei 5.000 de membri PSD au votat în proporție de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.
În consecință, liderii PNL se întrunesc astăzi într-o nouă ședință, pentru a stabili ce vor face în continuare.
Cei din PNL au două variante de acțiune în aceste momente, prima dintre ele este de a continua cu un guvern minoritar, împreună cu celelalte forțe politice din Parlament din zona pro-europeană: USR, UDMR și reprezentanții celorlalte minorități. Doar că UDMR spune că nu își dorește să facă parte dintr-un guvern minoritar și că trebuie renegociat acel acord de coaliție care în aceste momente nu ar mai fi valabil.
Cea de-a doua variantă luată în calcul de liberali este trecerea în opoziție, în cazul în care PSD va depune o moțiune de cenzură. Din informațiile din acest moment, PSD va face cel mai probabil o moțiune de cenzură care să fie votată de către cei de la AUR.
PSD a votat pentru refuzarea unui guvern cu PNL cu Ilie Bolojan prim-ministru, dar nu respinge intrarea într-un nou guvern cu PNL. De altfel, liderii PSD au transmis, în ultimele zile, că PNL are destui lideri care pot prelua această funcție. Însă, la cald, după votul de luni, PSD este izolat, pentru moment. PNL nu mai acceptă un guvern cu PSD, USR nu mai acceptă un guvern cu PSD.
PSD mai are însă două variante.
Una e să depună moțiune de cenzură rapid, să negocieze cu AUR susținere pentru aceasta și să meargă la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea de a prelua mandatul de premier, pentru Sorin Grindeanu.
Oricum, în vara lui 2027, potrivit protocolului Coaliției, el ar urma să fie prim-ministru. Și ar putea să formeze un guvern majoritar, cu USR, PNL și UDMR, sau unul minoritar. PSD, împreună cu UDMR, POT, SOS, minorități și neafiliați, ar avea 222 de voturi. Ar trebui să adune restul de 11 voturi de la alte partide, prin negocieri de la om la om. Dacă USR ar intra în acest guvern minoritar ar aduce voturile necesare unei majorități parlamentare.
A doua e să rămână în Opoziție și să preia de la AUR rolul de critic al guvernării. George Simion nu își dorește ca vreunul dintre marile partide, PSD sau PNL, să treacă în Opoziție, pentru că acest lucru l-ar izola complet și ar duce la erodarea imaginii sale de luptător anti-guvernamental.
