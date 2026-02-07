Sport

Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), într-o partidă de verificare, la Șoimuș | Amical spectaculos, „roș-albaștrii”, la primul insucces al iernii

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), la Șoimuș | Amical spectaculos, „roș-albaștrii”, la primul insucces al iernii

Minerul Lupeni a învins Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), într-o partidă de verificare, la Șoimuș, pe un teren sintetic. A fost un meci amical spectaculos, „roș-albaștrii” suferind primul insucces al iernii, după o evoluție palpitantă a scorului (1-0, 1-2, 3-2, 3-3)

Citește și: ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1), într-o partidă amicală | Bogdan Minteuan, debut cu gol pentru „roș-albaștri”

Confruntarea a debutat cu golul lui Creciunesc (1), iar cugirenii au întors rezultatul prin reușitele lui B. Minteuan (12, a doua reușită consecutivă pentru noua sa formație) și Bura (22). Până la pauză au mai înscris Bedea (29, penalty) și Moise (44), iar la reluare egalitatea a fost restabilită la reușita lui Mâlnă (55), în final minerii punctând din nou (Eshun 81). În precedentele întâlniri, elevii lui Lucian Itu au învins Viitorul Sântimbru (2-1) și au remizat cu ACS Mediaș (2-2). Țintarul jocurilor de verificare cuprinde alte două întâlniri, cu CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie)

Metlurgistul: Berța – Cunțan, Sanchez, S. Itu, Vitinha – P. Păcurar, Udrea – B. Minteuan, P. Pahone, Goronea – Bura; au mai intrat R. Pop, Perjeriu, Teban, Liubashov, Kiraly, Mâlnă, Suciu, Mihăilă, Șaucă, G. Andriuc, Petra; nu a jucat Cuțitei. Antrenor Lucian Itu.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Jiul Petroșani – CSU Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

în

7 februarie 2026

De

Jiul Petroșani – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală CS Universitar Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Jiul Petroșani, scor 1-2 (1-0), în confruntarea amicală disputată pe teren sintetic. Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 5-1 (0-0), în meci amical | Echipa din „Mica Romă” – victorie clară, cu duble […]

Citește mai mult

Sport

Meci amical, CIL Blaj – Inter Sibiu 1-2 (0-2) | Echipa din „Mica Romă”, prima înfrângere în jocurile de verificare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

7 februarie 2026

De

Meci amical, CIL Blaj – Inter Sibiu 1-2 (0-2) | Echipa din „Mica Romă”, la prima înfrângere în jocurile de verificare În partida de verificare dintre CIL Blaj și Inter Sibiu, cele două divizionare terțe care activează în serii diferite, vizitatorii s-au impus cu scorul de 2-1 (2-0), golul gazdelor fiind marcat de Macarie (87). […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca la Universitatea North Dakota, în NCAA!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

7 februarie 2026

De

Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca, din vară, la Universitatea North Dakota, în NCAA! Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca din vară la Universitatea North Dakota din USA, trecând la alt nivel în privința provocărilor în carieră. Citește și: Din 1 iulie, în „Alba Blaj” Arena, Campionatul European de volei Under 18, […]

Citește mai mult