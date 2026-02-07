Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), într-o partidă de verificare, la Șoimuș | Amical spectaculos, „roș-albaștrii”, la primul insucces al iernii

Minerul Lupeni – Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), la Șoimuș | Amical spectaculos, „roș-albaștrii”, la primul insucces al iernii

Minerul Lupeni a învins Metalurgistul Cugir 4-3 (3-2), într-o partidă de verificare, la Șoimuș, pe un teren sintetic. A fost un meci amical spectaculos, „roș-albaștrii” suferind primul insucces al iernii, după o evoluție palpitantă a scorului (1-0, 1-2, 3-2, 3-3)

Confruntarea a debutat cu golul lui Creciunesc (1), iar cugirenii au întors rezultatul prin reușitele lui B. Minteuan (12, a doua reușită consecutivă pentru noua sa formație) și Bura (22). Până la pauză au mai înscris Bedea (29, penalty) și Moise (44), iar la reluare egalitatea a fost restabilită la reușita lui Mâlnă (55), în final minerii punctând din nou (Eshun 81). În precedentele întâlniri, elevii lui Lucian Itu au învins Viitorul Sântimbru (2-1) și au remizat cu ACS Mediaș (2-2). Țintarul jocurilor de verificare cuprinde alte două întâlniri, cu CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie)

Metlurgistul: Berța – Cunțan, Sanchez, S. Itu, Vitinha – P. Păcurar, Udrea – B. Minteuan, P. Pahone, Goronea – Bura; au mai intrat R. Pop, Perjeriu, Teban, Liubashov, Kiraly, Mâlnă, Suciu, Mihăilă, Șaucă, G. Andriuc, Petra; nu a jucat Cuțitei. Antrenor Lucian Itu.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI