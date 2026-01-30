ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1), într-un meci amicalș| Bogdan Minteuan, debut cu gol pentru „roș-albaștri”

Divizionarele terțe ACS Mediaș și Metalurgistul Cugir au încheiat la egalitate partida de verificare disputată pe teren sintetic, scor 2-2 (1-1)

Oaspeții au condus în două rânduri, prin reușitele semnate de Goronea (19) și nou-venitul B. Minteuan (71, care a debutat cu gol), fiind egalați la golurile înscrise de Țala (30) și Noian (77). În acest meci ambele formații au rulat efectivele avute la dispoziție, la vizitatorii debutând B. Minteuan și Sanchez (jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană), în plus fiind utilizați 3 tineri din propria pepinieră (G. Andriuc, Cuțitei și G. Cristea).

„Roș-albaștrii” vor intra în cantonament centralizat la domiciliu începând de luni.

Metelurgistul: Berța – Sanchez, Liubashov, S. Itu, Vitinha – Mâlnă, Udrea – B. Minteuan, P. Pahone, Goronea – Mateiciuc; au mai intrat R. Pop, Perjeriu, Tăban, Kiraly, P. Păcurar, Petra, Bura, G. Andriuc, Cuțitei, G. Cristea (2007, din propria pepinieră), Chifor (în probe), Cunțan; absenți Suciu, Șaucă, Mihăilă. Antrenor Lucian Itu.

Țintarul jocurilor de verificare cuprinde alte 3 întâlniri, cu Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie).

Foto: ACS Medias

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI