VIDEO | Generația de acum o jumătate de secol a Colegiului Național „HCC” din Alba Iulia, revedere emoționantă: „Jumătate de veac de amintiri”
Generația de acum 50 de ani a Liceului „Horia, Cloșca și Crișan” (actualmente Colegiul Național „HCC”) din Alba Iulia s-a reîntâlnit, sâmbătă, 23 mai 2026.
„Jumătate de veac de amintiri! Revedere după 50 de ani.
Astăzi am avut privilegiul de a fi martorul unui moment care mi-a strâns inima de emoție și mi-a amintit ce înseamnă, cu adevărat, trecerea timpului. Generația de acum 50 de ani a Liceului „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia s-a reîntâlnit.
Nu au fost doar îmbrățișări și zâmbete; a fost o revărsare de tinerețe ascunsă în priviri care au rămas neschimbate. În ciuda firelor de argint și a anilor care au trecut ca o clipă, pe holurile liceului au redevenit, pentru câteva ore, adolescenții plini de visuri de atunci.
50 de ani de povești separate, reuniți într-o singură zi.
Lacrimi de bucurie, strângeri puternice de mână și o emoție atât de densă, încât aproape că o puteai atinge.
O lecție vie despre loialitate, prietenie și respect.
Vă las aici câteva cadre care nu mai au nevoie de nicio descriere.
Respect și prețuire acestei generații de aur!”, a relatat în mediul online Claudiu Burde, unul dintre martorii oculari ai evenimentului deosebit.
sursa: Claudiu Burde Klaumusic / Facebook
