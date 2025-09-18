Mijlocașul Valentin Borcea, la CSM Unirea Alba Iulia

Mijlocașul Valentin Borcea, la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a anunțat înregimentarea mijlocașului ofensiv Valentin Borcea (23 de ani), liber de contract.

Fotbalistul crescut de FC Dinamo București a semnat un contract valabil un sezon cu gruparea din Cetatea Marii Uniri, după ce s-a pregătit în ultima perioadă cu „alb-negrii”. Valentin Ioan Borcea a fost legitimat la FC Dinamo București (2019-2024), CS Tunari (2023-2024), UTA Arad și Poli Iași, în ediția precedentă.

Ultima oară la Poli Iași, fusese transferat de UTA Arad în vara lui 2024, însă nu a jucat deloc pentru arădeni. De altfel, în stagiunea trecută, petrecută în curtea a două formații de pe prima scenă are doar o jumătate de oră la activ, în Cupa României, în partida Poli Iași – Hermannstadt, în luna februarie, fiind în mai multe rânduri rezervă. A strâns 17 prezențe în elită, toate pentru „câinii roșii”, dar și 3 partide pentru echipa României Under 17.

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători crescuți de Dinamo în ultimii ani, Borcea a cunoscut un regres, iar în vară a fost anunțat că a semnat cu CS Dinamo, clubul Ministerului de Interne, promovat în Liga 2, fără însă a juca în ediția curentă. Venirea la CSM Unirea Alba Iulia reprezintă o nouă șansă pentru relansarea carierei unui fotbalist promițător, intrat însă într-un con de umbră.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

