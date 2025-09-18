Mijlocașul Valentin Borcea, la CSM Unirea Alba Iulia
Mijlocașul Valentin Borcea, la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a anunțat înregimentarea mijlocașului ofensiv Valentin Borcea (23 de ani), liber de contract.
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate”
Fotbalistul crescut de FC Dinamo București a semnat un contract valabil un sezon cu gruparea din Cetatea Marii Uniri, după ce s-a pregătit în ultima perioadă cu „alb-negrii”. Valentin Ioan Borcea a fost legitimat la FC Dinamo București (2019-2024), CS Tunari (2023-2024), UTA Arad și Poli Iași, în ediția precedentă.
Ultima oară la Poli Iași, fusese transferat de UTA Arad în vara lui 2024, însă nu a jucat deloc pentru arădeni. De altfel, în stagiunea trecută, petrecută în curtea a două formații de pe prima scenă are doar o jumătate de oră la activ, în Cupa României, în partida Poli Iași – Hermannstadt, în luna februarie, fiind în mai multe rânduri rezervă. A strâns 17 prezențe în elită, toate pentru „câinii roșii”, dar și 3 partide pentru echipa României Under 17.
Considerat unul dintre cei mai talentați jucători crescuți de Dinamo în ultimii ani, Borcea a cunoscut un regres, iar în vară a fost anunțat că a semnat cu CS Dinamo, clubul Ministerului de Interne, promovat în Liga 2, fără însă a juca în ediția curentă. Venirea la CSM Unirea Alba Iulia reprezintă o nouă șansă pentru relansarea carierei unui fotbalist promițător, intrat însă într-un con de umbră.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin | Ocnamureșeanul Bela Bartha, printre cei mai buni „tricolori”
România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine. Ocnamureșeanul Bela Bartha, a fost printre cei mai buni „tricolori” Reprezentativa României a fost eliminată din faza grupelor la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine, prima cu 32 de echipe la start. Citește și: FOTO: Bela Bartha, campion în Italia cu Trentino! Voleibalistul […]
Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiană de box
Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia au urcat pe podium la Cupa Sibiană de box Doi pugiliști legitimați la BC „Nicolae Linca” Alba Iulia s-au clasat pe podium la Cupa Sibiană de box. Citește și: FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025 Competiția pugilistică […]
Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată la Genoa. „Grifonii” se află pe locul 15 în Seria A
Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a fost folosit în etapa a 3-a din Seria A, într-un meci în care ,,Grifonii” au jucat în deplasare împotriva celor de la Como. Nico Paz a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb din afara careului în minutul 13. Genoa s-a văzut dominată în prima repriză de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Procurorii ar putea solicita arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general: „Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani”
Anchetele care îl vizează pe Călin Georgescu, trimis în judecată în principal pentru complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii...
Inflația din România a explodat în august 2025 și rămâne de trei ori peste media UE – date Eurostat
Inflația din România a fost de trei ori mai mare decât media UE în august – date Eurostat Rata anuală...
Știrea Zilei
FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles
La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare...
FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense
Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără...
Curier Județean
1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Procedură de achiziție în desfășurare
1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a...
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...