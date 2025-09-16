FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, scor 0-1 (0-0), în etapa a patra a Superligii feminine de fotbal, partida cu Poli Timișoara, vizitatoarele impunându-se dintr-o lovitură de pedeapsă transformată în ultimele secvențe.
Citește și: FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul doi la Cupa României la culturism și fitness
Conform FRF, a fost un meci în care cele două portărițe au fost protagoniste, respingând șuturi periculoase și menținând suspansul până în prelungiri. Politehnica Timișoara a dominat jocul de la un capăt la altul, dar a ratat multe ocazii în fața Sarei Câmpean, căpitanul grupării „alb-negre”, care a fost, fără îndoială, jucătoarea meciului pentru Unirea Alba Iulia. Nikoleta Kurja (Poli Timișoara) a lovit bara, irosind un penalty în prima repriză, Florentina Ancăș, față în față cu Cosmina Roșu, a ratat și ea o fază importantă. Aproape de un scor alb, bănățencele au obținut o nouă lovitură de la 11 metri, pe care Laura Rus a transformat-o în victorie în minutul 90.
Următoarea confruntare va fi în deplasare, duminică, 21 septembrie, cu Olimpia Glerla, vecina din ierarhie (4 puncte). Uniristele, antrenor Adrian Lopăzan, sunt pe penultima poziție, cu 3 puncte în 4 runde, golaveraj 5-7, și 3 insuccese la rând.
Foto: Poli Timișoara Femina
