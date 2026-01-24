Într-un meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 (1-1) | Mateiciuc, gol la debut în „roșu-albastru”, a revenit Mâlnă – cu o reușită

Confruntarea de verificare dintre Metalurgistul Cugir și Viitorul Sântimbru, primul joc amical al anului pentru ambele combatante, s-a disputat pe teren sintetic, la Sebeș, pe „Pielarul”, fiind câștigat de echipa din categoria superioară, scor 2-1 (1-1), primul gol al Metalurgistului fiind marcat de nou-venitul Mateiciuc.

Au punctat Mateiciuc (16, reluare din careul), a egalat Voic (23, după o pasă înapoi S. Itu). În minutul 25, Lazăr, care a făcut o partidă excelentă, a apărat un penalty executat de P. Păcurar. În actul secund Mâlnă (61) a parafat rezultatul final după o pasă de la Șaucă. La divizionara terță a revenit Mâlnă, fost în teste la Gloria Bistrița, însă a plecat Sălăjan (fundașul de la SCM Zalău, care s-a prezentat la reunirea Metalurgistului și s-a pregătit câteva zile cu „roș-albaștrii”). Liderul SuperLigii s-a prezentat onorabil la această confruntare, ținând cont de problemele de efectiv. Metalurgistul a dominat întâlnirea, dar și trupa din Galtiu a avut câteva oportunități bune.

Au evoluat formațiile: *Metalurgistul: Perjeriu – Tăban, S. Itu, Vitinha, Eduard Chifor (Minerul Lupeni, n. 2006), Goronea, P. Păcurar, Udrea, P. Pahone, Petra, Mateiciuc; au mai intrat Berța, R. Pop, Cunțan, Liubashov, Kiraly, Cuțitei, G. Andriuc, Mâlnă, Suciu, Șaucă, Mihăilă (absenți Bura. Trif). Antrenor Lucian Itu.

Viitorul: Lazăr – Crișan, B. Popescu, I. Grozav, Birk, M. Domșa, Goguța, Lupșan, Catană, Voic, Cr. Ivașcu, rezerve Petrașcu, Sicoe, A. Vlad (absenți Barna, N. Pop, Breaz, B. Popa, A. Moldovan, Nistor, Crăciun, Haiduc, Goangă, Epure). Antrenor Adrian Bicheși.

Țintarul jocurilor de verificare cuprinde alte 4 întâlniri pentru echipa cugireană ACS Mediaș (31 ianuarie), Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie).

Informații, foto: Dan COMȘA

