Sport

Meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 (1-1) | Mateiciuc, gol la debut în „roșu-albastru”, a revenit Mâlnă – cu o reușită

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Într-un meci de verificare, Metalurgistul Cugir – Viitorul Sântimbru 2-1 (1-1) | Mateiciuc, gol la debut în „roșu-albastru”, a revenit Mâlnă – cu o reușită

Confruntarea de verificare dintre Metalurgistul Cugir și Viitorul Sântimbru, primul joc amical al anului pentru ambele combatante, s-a disputat pe teren sintetic, la Sebeș, pe „Pielarul”, fiind câștigat de echipa din categoria superioară, scor 2-1 (1-1), primul gol al Metalurgistului fiind marcat de nou-venitul Mateiciuc.

Citește și: Metalurgistul Cugir, reunire cu 23 de jucători și două noutăți, Mateiciuc și Sălăjan

Au punctat Mateiciuc (16, reluare din careul), a egalat Voic (23, după o pasă înapoi S. Itu). În minutul 25, Lazăr, care a făcut o partidă excelentă, a apărat un penalty executat de P. Păcurar. În actul secund Mâlnă (61) a parafat rezultatul final după o pasă de la Șaucă. La divizionara terță a revenit Mâlnă, fost în teste la Gloria Bistrița, însă a plecat Sălăjan (fundașul de la SCM Zalău, care s-a prezentat la reunirea Metalurgistului și s-a pregătit câteva zile cu „roș-albaștrii”). Liderul SuperLigii s-a prezentat onorabil la această confruntare, ținând cont de problemele de efectiv. Metalurgistul a dominat întâlnirea, dar și trupa din Galtiu a avut câteva oportunități bune.

Au evoluat formațiile: *Metalurgistul: Perjeriu – Tăban, S. Itu, Vitinha, Eduard Chifor (Minerul Lupeni, n. 2006), Goronea, P. Păcurar, Udrea, P. Pahone, Petra, Mateiciuc; au mai intrat Berța, R. Pop, Cunțan, Liubashov, Kiraly, Cuțitei, G. Andriuc, Mâlnă, Suciu, Șaucă, Mihăilă (absenți Bura. Trif). Antrenor Lucian Itu.

Viitorul: Lazăr – Crișan, B. Popescu, I. Grozav, Birk, M. Domșa, Goguța, Lupșan, Catană, Voic, Cr. Ivașcu, rezerve Petrașcu, Sicoe, A. Vlad (absenți Barna, N. Pop, Breaz, B. Popa, A. Moldovan, Nistor, Crăciun, Haiduc, Goangă, Epure). Antrenor Adrian Bicheși.

Țintarul jocurilor de verificare cuprinde alte 4 întâlniri pentru echipa cugireană ACS Mediaș (31 ianuarie), Minerul Lupeni (7 februarie), CSM Deva (14 februarie) și Unirea DMO (21 februarie).

Informații, foto: Dan COMȘA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: În primul test al anului, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 0-2 (0-2) | Înfrângere cu divizionara secundă, la debutul lui Dragoș Militaru, vezi impresiile antrenorului unirist

Dan HENEGAR

Publicat

acum 27 de minute

în

24 ianuarie 2026

De

În primul test al anului, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 0-2 (0-2) | Înfrângere cu divizionara secundă, la debutul lui Dragoș Militaru În primul test al anului, CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă, pe terenul sintetic de la Micești, de CSC Șelimbăr, scor 0-2 (0-2), la meciul de debut al antrenorului Dragoș […]

Citește mai mult

Sport

În primul test al anului, CIL Blaj – Academica Tg. Mureș 6-1(1-1) | Lungar – triplă, Ivan și Ntim, noutățile divizionarei terțe

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

24 ianuarie 2026

De

În primul test al anului, CIL Blaj a învins Academica Tg. Mureș 6-1(1-1) | Lungar – triplă, Ivan și Ntim, noutățile divizionarei terțe În primul test an anului, CIL Blaj a învins, pe propriul teren, pe Academica Tg. Mureș, scor 6-1 (1-1), un set de tenis conturat în actul secund, cu o triplă Lungar, după […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | CS Unirea Alba Iulia – rezultate foarte bune în anul 2025: Peste 200 de medalii, dintre care aproape 100 de aur

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

24 ianuarie 2026

De

CS Unirea Alba Iulia – rezultate foarte bune în anul 2025: Peste 200 de medalii, dintre care aproape 100 de aur CS Unirea Alba Iulia a încheiat anul 2025 cu rezultate foarte bune, obținând un total de 205 medalii, dintre care 97 de aur. Performanțele sportivilor uniriști au fost confirmate atât pe plan național, cât […]

Citește mai mult