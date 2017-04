Mihnea Costachi, locul 8 la Campionatul Naţional de seniori la şah clasic desfăşurat la Căciulata

Juniorul albaiulian Mihnea Costachi a confirmat ascensiunea constantă din ultimii ani şi în Campionatul Naţional de seniori la şah clasic desfăşurat în perioada 25 martie – 2 aprilie în staţiunea Căciulata clasându-se pe locul 8 din 69 de participanţi. A fost un turneu foarte puternic, la startul căruia s-au aflat 10 mari maeştri internaţionali, 6 maeştri internaţionali şi 12 maeştri FIDE, ediţia din acest an fiind cu siguranţă cea mai puternică din ultimele 10 ediţii ale campionatului naţional.

De-a lungul celor 9 runde, tanarul maestru international albaiulian, care de curand a implinit varsta de 17 ani, a obtinut 5 victorii, a incheiat 2 meciuri la egalitate si a pierdut 2 jocuri, impotriva marilor maestri internationali Constantin Lupulescu si Bogdan Deac. Cu 6 puncte acumulate, Mihnea s-a clasat pe un foarte bun loc 8, devansand nume grele ale sahului romanesc ca Vladislav Nevednichy (castigatorul Openului International al Romaniei in 2016) sau Mihail Marin (multiplu campion national si componenta al echipei olimpice a Romaniei).

In intrecerea elitei sahiste nationale au participat si alti doi sahisti albaiulieni care au obtinut calificarea in finala datorita unor clasari fruntase in semifinalele desfasurate la Cluj-Napoca si Timisoara. Juniorul Iustin Ciorgovean (CS Universitatea de Vest Timisoara) s-a clasat pe locul 42 cu 4 puncte, in timp ce Ovidiu Craciun (Sah Club Cugir) a incheiat turneul pe locul 66 cu 3 puncte.

Turneul a fost castigat autoritar de marele maestru international Andrei Istratescu (CS Universitatea de Vest Timisoara), unul dintre cei mai buni sahisti romani din toate timpurile si care si-a facut astfel o revenire spectaculoasa in sahul romanesc, dupa o perioada de 15 ani in care a reprezentat Franta. „El Pibe d’Oro”, cum ii spun prietenii, datorita talentului sau dar si asemanarii fizice cu fotbalistul argentinian Diego Armando Maradona, a acumulat 7,5 puncte din 9 runde, devansandu-i pe marii maestri internationali Constantin Lupulescu (AEM Luxten Timisoara) 7 puncte si Marius Manolache (Medicina Timisoara) 6 puncte, care s-au clasat pe urmatoarele doua pozitii ale podiumului.

Pentru Mihnea Costachi urmeaza acum cateva saptamani de pauza competitionala, timp in care va pregati urmatoarele turnee internationale la care va lua startul, Campionatul Mondial Scolar care se va desfasura in perioada 21 aprilie – 1 mai la Iasi, dar mai ales Campionatul European individual de seniori de la Minsk (Belarus) din perioada 29 mai – 11 iunie, acesta urmand a fi cel mai puternic turneu din cariera lui Mihnea, la startul competitiei fiind asteptati sa participe peste 100 de jucatori profesionisti detinatori ai titlului de mare maestru international.

