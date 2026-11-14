VIDEO | Albaiulian de 51 de ani, reținut de polițiști după ce și-a amenințat cu bătaia partenera. Pe numele său a fost emis și ordin de protecție provizoriu

Albaiulian de 51 de ani, reținut de polițiști după ce și-a amenințat cu bătaia partenera. Pe numele său a fost emis și ordin de protecție provizoriu

Un albaiulian de 51 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat cu bătaia partenera. Pe numele său a fost emis și ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla în locuinţa de domiciliu, împreună cu partenera sa, în vârstă de 54 de ani, pe fondul unor discuții contradictorii, ar fi amenințat-o, pe aceasta, cu acte de violență.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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