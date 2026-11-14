14 noiembrie 2026 | România – Polonia, duel important pentru tricolori în Liga Naţiunilor: Partida se joacă în această seară, pe Arena Naţională. Ce post TV transmite meciul

România – Polonia, duel important pentru tricolori în Liga Naţiunilor: Partida se joacă în această seară, pe Arena Naţională. Ce post TV transmite meciul

Naţionala României întâlneşte reprezentativa Poloniei, astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Grupei B4 din Liga Naţiunilor. Tricolorii sunt în căutarea primului succes în actuala campanie, după ce au pierdut toate cele patru confruntări disputate până acum.

Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și de Radio România Actualități.

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Austria, avându-l la centru pe Sebastian Gishamer. Acesta va fi asistat de Roland Riedel şi Santino Schreiner, în timp ce Walter Altmann va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

Înaintea fluierului de start, suporterii prezenţi pe stadion vor putea intona imnul naţional alături de Eusebiu Huţan, tenor al Operei Naţionale. Versurile imnului vor fi afişate pe cubul central al Arenei Naţionale.

Lotul României pentru partidele cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina

Selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat 26 de jucători pentru ultimele două meciuri din grupă. Dintre aceştia, 18 evoluează în străinătate, iar opt provin din campionatul intern.

PORTARI: Otto Hindrich (Legia Varşovia), Ştefan Târnovanu (FCSB), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova).

FUNDAŞI: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitória Guimarães), Radu Drăguşin (Fiorentina), Andrei Coubiş (Lincoln City), Virgil Ghiţă (Hannover 96), Matei Ilie (Kasımpaşa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City).

MIJLOCAŞI: Tudor Băluţă (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencváros), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Vlad Dragomir (Pafos), Cătălin Cîrjan (Dinamo).

ATACANŢI: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruţan (FC Rapid 1923), Rareş Ilie (Mantova), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Daniel Bîrligea (Frosinone).

Nicolae Stanciu şi Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare şi nu vor putea evolua în această lună. În urma indisponibilităţii celor doi, Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareş Ilie.

Polonia vine cu şapte modificări în lot. Lewandowski rămâne principalul pericol

Selecţionerul Jan Urban a anunţat un lot cu şapte noutăţi faţă de cel convocat pentru acţiunea din septembrie-octombrie a Ligii Naţiunilor. Principalul nume al reprezentativei poloneze rămâne atacantul Robert Lewandowski, ajuns la vârsta de 38 de ani.

La nivelul portarilor, Dragowski, de la Widzew Lodz, şi Abramowicz, de la Jagiellonia, au fost incluşi în lot în locul lui Bulka, de la Neom, şi Grabara, de la Juventus.

În defensivă, singura noutate este Piatkowski, de la Legia Varşovia. Linia ofensivă a rămas neschimbată, în timp ce la mijloc au apărut patru nume noi: Poreba (Elversberg), Mazurek (RB Salzburg), Kubiak (Slavia Praga) şi Regula (Zaglebie Lubin).

Dintre aceştia, doar Regula a mai bifat două apariţii pentru prima reprezentativă. Ceilalţi trei aşteaptă debutul la echipa naţională.

Lewandowski, cu 170 de selecţii, şi Piotr Zielinski, cu 113 meciuri pentru Polonia, sunt cei mai experimentaţi jucători din lot. Ambii au marcat împotriva României în confruntarea precedentă. În total, selecţionata pregătită de Jan Urban are şase jucători fără apariţii la prima reprezentativă, iar alţi 12 au sub zece selecţii.

Cele mai ridicate cote de piaţă din lotul Poloniei le au doi fundaşi: Jakub Kiwior, legitimat la FC Porto şi evaluat la 40 de milioane de euro, respectiv Matty Cash, de la Aston Villa, cotat la 22 de milioane de euro.

Cum arată clasamentul Grupei B4

Situaţia din grupă este una dificilă pentru România, care ocupă ultima poziţie, fără niciun punct după primele patru etape.

Clasamentul Grupei B4:

Suedia – 10 puncte Bosnia-Herţegovina – 8 puncte Polonia – 4 puncte România – 0 puncte

Suedia îşi poate consolida poziţia de lider şi poate obţine promovarea în Liga A dacă învinge Bosnia-Herţegovina. De asemenea, suedezii îşi pot asigura prezenţa în primele două locuri printr-o remiză sau dacă Polonia nu câştigă în faţa României.

Bosnia-Herţegovina îşi poate securiza locul secund şi participarea la barajele pentru Liga A în mai multe scenarii, în funcţie de rezultatul propriei partide şi de cel înregistrat de Polonia.

Pentru Polonia, victoria în faţa României este obligatorie pentru a păstra şanse la barajul de promovare. În schimb, un rezultat de egalitate sau o victorie îi garantează evitarea retrogradării.

În ceea ce priveşte România, tricolorii nu mai au şanse de promovare, iar dacă nu reuşesc să câştige partida cu Polonia, vor fi siguri de participarea la barajul pentru menţinerea în Liga B, respectiv pentru evitarea retrogradării în Liga C.

Sistemul competiţional din Liga B a Naţiunilor

*Câştigătoarele celor patru grupe promovează direct în Liga A.

*Echipele clasate pe locul al doilea dispută baraje cu formaţiile clasate pe locurile trei, cu cele mai slabe rezultate, şi pe locurile patru, cu cele mai bune rezultate, din Liga A.

*Echipele de pe locul al treilea îşi păstrează locul în Liga B.

*Formaţiile clasate pe ultima poziţie dispută baraje cu echipele de pe locul al doilea din grupele Ligii C, pentru evitarea retrogradării.

Programul ultimelor meciuri din Grupa B4

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România – Polonia

Suedia – Bosnia-Herţegovina

Marţi, 17 noiembrie 2026

Bosnia-Herţegovina – România

Polonia – Suedia

Pentru tricolori, duelul cu Polonia reprezintă o nouă oportunitate de a obţine primul rezultat pozitiv în această ediţie a Ligii Naţiunilor, înaintea ultimei confruntări din grupă, programată în deplasare, împotriva Bosniei-Herţegovina.

sursa: News.ro

sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook

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