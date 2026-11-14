VIDEO | Scandal la Benic: Bătaie între un tânăr de 27 de ani și partenerul mamei sale, de 38 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu. Ambii au fost reținuți de polițiști

Scandal la Benic: Bătaie între un tânăr de 27 de ani și partenerul mamei sale, de 38 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu. Ambii au fost reținuți de polițiști

Doi bărbați au fost reținuți de polițiști în urma unui scandal la Benic. Un tânăr de 27 de ani s-a luat la bătaie un partenerul mamei sale, de 38 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 27 și 38 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 13 noiembrie 2026, în jurul orei 22.00, bărbatul de 27 de ani s-ar fi deplasat în localitatea Benic, județul Alba, la domiciliul mamei sale, unde ar fi purtat discuții contradictorii cu partenerul acesteia, în vârstă de 38 de ani, din comuna Bucium, iar ulterior, cei doi s-ar fi agresat reciproc.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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