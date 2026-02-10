Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!!
Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României, manșa tur | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!!
Miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, se dispută manșa tur a semifinalelor Cupei României la volei feminin, între rivalele CSO Voluntari și Volei Alba Blaj, în Sala Polivalentă „Gabi Szabo”, meciul fiind transmis în direct pe TVR Sport.
Citește și: Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
Cele două contracandidate din ultimii ani la supremația internă sunt adversare în 4 rânduri în următoarele 3 săptămâni, făcând alternativ schimb de roluri, în postura de gazde.
Se vor înfrunta în semifinalele Cupei României, returul fiind în „Alba Blaj” Arena, miercuri, 4 martie, iar acestei duble care va stabili finalista Cupei României se mai adaugă o alta, în sferturile de finală ale Cupei CEV, intercalată între jocurile din Cupa României, joi, 19 februarie la Blaj – turul, și miercuri, 25 februarie – returul, astfel că România va avea o semifinalistă în competiția continentală! Echipa din „Mica Romă” este deținătoarea trofeului, câștigând Cupa României, acasă, în 29 martie 2025, după 3-1 în finală cu… CSO Voluntari, Blajul adjudecându-și eventul în ediția precedentă!
*Blaj-Voluntari, peste tot!
Disputa încinsă între Blaj și Voluntari, formații oponente în orice competiție posibilă, ar ajunge astfel, în sezonul actual, la 7 episoade (atâtea s-au totalizat în sezonul anterior, cu două în sezonul regular, 4 în finala campionatului și una în ultimul act al Cupei României), dar acestor contruntări se mai pot adăuga minimum trei în finala Diviziei A1, dacă rivalele își vor disputa ultimul act, cu titlul de campioană pe masă!
Șirul confruntărilor directe din stagiunea curentă a debutat cu lovitura dată de CSO Voluntari, care în 13 octombrie 2025, în fieful marii rivale, a câștigat Supercupa României, după o victorie cu 3-1. A urmat, în runda inaugurală a campionatului, un nou succes al ilfovencelor, 3-2, acasă, iar Blajul s-a revanșat la începutul acestui an cu un 3-0 clar, în fața fanilor, în 8 ianuarie, la primul joc intern al anului! Rezultă un total de 7 partide „face to face” în nicio jumătate de an!
În acest moment, după 14 runde din sezonul regular, Volei Alba Blaj conduce ierarhia, cu un punct peste contracandidatele Dinamo și CSO Voluntari, care se vor înfrunta sâmbătă, 14 februarie, echipa lui Caprara având parte astfel de două teste extreme, la câteva zile distanță.
