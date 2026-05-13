Curier Județean

Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

De

Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l

Un șofer din Cricău a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului după ce a condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cricău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 12 mai 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Tibru, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 51 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,13 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

13 mai 2026

De

13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 13 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

13 mai 2026

De

Tânăr de 24 de ani, din Cugir, REȚINUT de polițiști: A fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Ce alcoolemie avea Un tânăr de 24 de ani, din Cugir, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins ,,mort de beat” la volan, pe strada Cetății. Avea o alcoolemie de 1,06 […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 mai 2026

De

Alba Iulia, punct de întâlnire Erasmus+: 101 studenți din 20 de țări, de pe patru continente, prezenți săptămâna aceasta la Universitatea „1 Decembrie 1918″ Între 10 și 15 mai 2026, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) desfășoară trei programe intensive mixte Erasmus+ (Blended Intensive Programmes – BIP) la care participă 101 studenți de […]

Citește mai mult