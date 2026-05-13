Șofer din Cricău, REȚINUT de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului. A condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l

Un șofer din Cricău a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului după ce a condus mașina cu o alcoolemie de 1,13 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 mai 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cricău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 12 mai 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Tibru, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 51 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,13 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI