Miercuri, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în sferturile de finală ale Cupei CEV | Campioana, cu spatele la zid! Rivala, favorită la calificare
Miercuri, 25 februarie, de la ora 19.00, se dispută manșa retur al sfertului de finală românesc din Cupa CEV, dintre CSO Voluntari și Volei Alba Blaj (direct la TVR 3).
Citește și: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 1-3, în sferturile Cupei CEV | Meciul 100 în Europa, o decepție pentru echipa din „Mica Romă”!
Un meci programat în Sala Polivalentă din București, acolo unde în urmă cu mai bine de 7 ani, în 2018, echipa din „Mica Romă” a scris o pagină de istorie, devenind vicecampioana Europei.
Campioana României este cu spatele la zid înaintea disputei cu marea rivală. Asta întrucât echipa condusă de Giovanni Caprara a dat lovitura săptămâna trecută, în „Alba Blaj” Arena, o victorie cu 3-1 asociată cu o surpriză, care a stricat sărbătoarea din Alba, la meciul 100 din Europa, o dezamăgire pentru Blaj.
Dacă e „volei feminin, e disputa Blaj-Voluntari”, se poate concluziona pe seama acestui duel dintre reprezentantele României în a doua competiție continentală, consemnându-se al treilea din cele 4 meciuri directe programate în 3 săptămâni, oponentele cunoscându-se în detaliu!
Următoarea dispută va fi la Blaj, miercuri, 4 martie, returul semifinalelor Cupei României (acum două săptămâni, în tur, ardelencele au învins, după o revenire miraculoasă, de la 0-2 și 21-23).
Acum, vicecampioana are mult mai multe șanse de accedere în semifinalele Cupei CEV, unde adversar va fi echipa calificată dintre Galatasaray Istanbul și Levallos Paris SC (turcoaicele s-au impus, 3-2, în Franța).
Pentru ilfovence, calculele sunt extrem de simple, adjudecarea a două seturi fiind similară cu calificarea.
În schimb, misiunea grupării din Blaj este mult, mult mai complicată: victorie cu 3-0 sau 3-1, coroborată și cu câștigarea „setului de aur”!!!
Dacă ne raportăm la stagiunea curentă, s-au înregistrat 5 întâlniri între cele două formații, în 4 competiții diferite. Duelul a început cu Supercupa României, la Blaj, trofeul adjudecat de CSO Voluntari, care conduce cu 3-2 la „general”.
