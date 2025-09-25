Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din lipsa banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din cauza lipsei banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări
Mica recalculare a pensiilor este pusă pe pauză, din lipsa banilor. Primele decizii pentru munca nepermanentă au fost emise, dar veniturile nu s-au schimbat.
Citește și: PENSII 2025 | Ilie Bolojan: Este inacceptabil să pensionăm oameni la 48-49 de ani, indiferent de domeniul de activitate
Procesul trebuia finalizat în luna martie, dar a fost întârziat din cauza mai multor erori. Ministrul Muncii susține că va cere o rectificare bugetară pentru plata pensiilor și că nu poate vorbi de majorări, decât după ce se va vedea impactul celor două pachete de măsuri fiscale.
„O să cerem bani în plus la rectificare. Însă discuții despre majorări pot avea loc doar după rectificare, după ce vedem care este impactul primelor două pachete de măsuri. Avem nevoie să evaluăm și să vedem concret în buget, în execuția bugetară, care a fost impactul primelor două pachete.
Să adoptăm, sper eu, dacă va exista consens în coaliție, cât mai multe, dacă nu chiar toate, dintre măsurile propuse de Partidul Social Democrat pentru al treilea pachet de revenire a economiei, după care să discutăm despre capacitatea bugetului de a susține orice fel de noua cheltuială”, a declarat Florin Manole.
