Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 0-1 (0-0) | „Roș-albaștrii”, încă o decepție acasă, înaintea derby-ului cu CSM Unirea Alba Iulia!
Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 0-1 (0-0) | „Roș-albaștrii”, încă o decepție acasă, înaintea derby-ului cu CSM Unirea Alba Iulia, etapa viitoare!
„Roș-albaștrii” au suferit o nouă înfrângere acasă, 0-1 (0-0) cu Timișul Șag, iar Metalurgistul Cugir rămâne cu un singur punct după trei runde scurse din Seria 7.
Un eșec care nu cade deloc bine formației cugirene, mai ales înaintea derby-ului „de Alba” de runda viitoare, cu CSM Unirea Alba Iulia, al doilea joc consecutiv în fața fanilor!
Citește și: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1) | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura
Timișul Șag, la prima deplasare stagională, a dat lovitura și a oferit surpriza împotriva unui oponent considerat favorit. Bănățenii au luat 3 puncte meritate și își mențin imbatibilitatea. Actul inaugural a fost marcat de intervențiile celor doi portari, Herlea și Antonescu. În repriza a doua s-a scris soarta jocului în câteva minute, șut P. Pahone (59) în bară, de la 20 de metri, iar peste 3 minute R. Popa a deschis scorul. În formula gazdelor, trei noutăți, Herlea (revenire), S. Itu (în premieră titular) și Tăban, ieșind B. Avram, Todoran și Igwe.
Arbitri L. Herczeg, L. Armeneanu, Alexandra Cîrdei; rezervă P. Horvat (toți Hunedoara) Observatori L. Szanto (Mureș), C. Orbonaș (Hundeoara)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Politehnica Timișoara 2 – CSU Alba Iulia 3-2 (1-1) | Universitarii, înfrângere total neașteptată!
Politehnica Timișoara 2 – CSU Alba Iulia 3-2 (1-1) | Universitarii, înfrângere total neașteptată! CS Universitar Alba Iulia a suferit o înfrângere total neașteptată, 2-3 (1-1), cu Poli 2 Timișoara, „lanterna roșie” a seriei, înaintea aceste confruntări. Dacă elevii ex-uniristului Alin Paleacu au cucerit primele puncte stagionale, albaiulienii au suferit primul eșec și rămân cu două […]
Blăjeanul Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), convocat, în premieră, la echipa României Under 17!
Blăjeanul Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), convocat, în premieră, la echipa României Under 17! Perioadă importantă în cariera talentatului fotbalist de 16 ani! Victor Oniga, promițătorul jucător din Alba, traversează o perioadă excelentă, transferul la prim-divizionara FK Csikszereda Miercurea Ciuc fiind urmat de o convocare, în premieră, la echipa României Under 17. Acum două […]
Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17, cu 4 formații din județ la start: CSM Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CSȘ Blaj și Metalurgistul Cugir
Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17, cu 4 formații din județ la start: CSM Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CSȘ Blaj și Metalurgistul Cugir | CIL Blaj, echipa din „Mica Romă” a cucerit trofeul regional, în vară Campionatul interjudețean Alba-Hunedoara Under 17 va debuta în perioada 16-20 septembrie, când este prevăzută prima etapă. Citește și: CIL […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,În acest moment suntem aproape de a avea o majoritate”
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,În acest moment suntem aproape de a avea o majoritate” În acest moment social-democraţii sunt aproape...
Reacția ministrului interimar al Educației și Cercetării după rezultatele obținute de România la testele PISA 2025: ,,Sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri”
Reacția ministrului interimar al Educației și Cercetării după rezultatele obținute de România la testele PISA 2025: ,,Sunt slabe și trebuie...
Știrea Zilei
Consiliul Județean Alba a scos la licitație consolidarea drumului județean DJ 107F: Investiție de aproape 8,9 milioane lei pentru oprirea alunecărilor de teren la Lunca Mureșului
Consiliul Județean Alba a scos la licitație consolidarea drumului județean DJ 107F: Investiție de aproape 8,9 milioane lei pentru oprirea...
FOTO | Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum
Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament...
Curier Județean
Aproape 1 milion de lei, fără TVA, pentru trotuare și șanțuri pe DJ107E, la Lopadea Nouă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Aproape 1 milion de lei, fără TVA, pentru trotuare și șanțuri pe DJ107E, la Lopadea Nouă: Undă verde pentru proiect...
11 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit Albaiulienii...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...
Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii
25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în...