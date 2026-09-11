Sport

Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 0-1 (0-0) | „Roș-albaștrii”, încă o decepție acasă, înaintea derby-ului cu CSM Unirea Alba Iulia!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 44 de minute

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Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 0-1 (0-0) | „Roș-albaștrii”, încă o decepție acasă, înaintea derby-ului cu CSM Unirea Alba Iulia, etapa viitoare!

„Roș-albaștrii” au suferit o nouă înfrângere acasă, 0-1 (0-0) cu Timișul Șag, iar Metalurgistul Cugir rămâne cu un singur punct după trei runde scurse din Seria 7.

Un eșec care nu cade deloc bine formației cugirene, mai ales înaintea derby-ului „de Alba” de runda viitoare, cu CSM Unirea Alba Iulia, al doilea joc consecutiv în fața fanilor!

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Timișul Șag, la prima deplasare stagională, a dat lovitura și a oferit surpriza împotriva unui oponent considerat favorit. Bănățenii au luat 3 puncte meritate și își mențin imbatibilitatea. Actul inaugural a fost marcat de intervențiile celor doi portari, Herlea și Antonescu. În repriza a doua s-a scris soarta jocului în câteva minute, șut P. Pahone (59) în bară, de la 20 de metri, iar peste 3 minute R. Popa a deschis scorul. În formula gazdelor, trei noutăți, Herlea (revenire), S. Itu (în premieră titular) și Tăban, ieșind B. Avram, Todoran și Igwe.

Arbitri L. Herczeg, L. Armeneanu, Alexandra Cîrdei; rezervă P. Horvat (toți Hunedoara) Observatori L. Szanto (Mureș), C. Orbonaș (Hundeoara)

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