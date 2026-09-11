Curier Județean

11 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

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Prețurile carburanților în Alba Iulia: Benzina, aproape 10 lei în mai multe stații din oraș. Și motorina s-a scumpit 

Albaiulienii care trec vineri, 11 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit, din nou.

Prețul benzinei a atins vineri dimineață, 11 septembrie, un nou record în România. Media națională pentru benzina standard a ajuns la 9,88 lei pe litru, iar în unele stații prețul a urcat până la 9,97 lei. 

Preț carburanți Alba Iulia la data de 11 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.43 lei
  • Benzină – 9.97 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.37 lei
  • Benzină – 9.91 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.44 lei
  • Benzină – 9.96 lei

Mol:

  • Motorină – 10.43 lei
  • Benzină – 9.97 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.43 lei
  • Benzină – 9.97  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4.3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 20.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2.7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 14.5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

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