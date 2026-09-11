Consiliul Județean Alba a scos la licitație consolidarea drumului județean DJ 107F: Investiție de aproape 8,9 milioane lei pentru oprirea alunecărilor de teren la Lunca Mureșului

Consiliul Județean Alba a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de consolidare a corpului drumului județean DJ 107F, pe sectorul cuprins între km 7+100 și km 7+400, situat în intravilanul comunei Lunca Mureșului.

Obiectivul de investiție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 144 din 28 mai 2026, are o valoare totală de 8.880.756,90 lei (inclusiv TVA), din care valoarea lucrărilor de construcții și montaj (C+M) este de 7.129.016,18 lei cu TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 28 septembrie 2026.

Drumul județean DJ 107F asigură legătura între localitățile Unirea (intersecție DJ 107D), Războieni Cetate, Lunca Mureșului și limita cu județul Cluj (lungime totală 9,86 km). Deși drumul este asfaltat în totalitate, tronsonul de 300 de metri dintre km 7+100 și km 7+400 se află într-o stare avansată de degradare din cauza alunecărilor de teren și a cedării structurale a vechiului zid de sprijin.

Problemele majore identificate în teren sunt:

*Fundare defectuoasă: Vechiul zid de sprijin gravitațional a fost fundat direct în straturi de umplutură și argile compresibile, fără a fi încastrat în stratul rezistent de marnă argiloasă tare;

*Infiltrații masive de apă: Râpa artificială de colectare din aval este colmatată și erodată, favorizând acumularea apei la baza fundației zidului;

*Podețe colmatate: Podețul tubular de la km 7+107 este colmatat în proporție de 80%, iar cel de la km 7+285 în proporție de 90%;

*Degradări structurale: Există înclinări ale zidului spre aval, tasări diferențiate și fisuri vizibile în îmbrăcămintea asfaltică.

Soluție tehnică de inginerie grea prevăzută în proiect

Proiectul tehnic (nr. 394/2026, elaborat de S.C. VIA PROCONS S.R.L.) prevede măsuri complexe pentru stabilizarea versantului și aducerea drumului la o lățime carosabilă de 7,00 m (2 benzi de 3,5 m), plus trotuar pietonal de 1,90 m:

*Structură de sprijin pe piloți disjuncți (km 7+160 – km 7+240):

Se vor fora 63 de piloți disjuncți din beton armat C30/37, cu diametrul $D = 880\text{ mm}$ și o adâncime (fișă) de 10,00 metri. Piloții vor fi monolitizați la partea superioară printr-o grindă de coronament masivă ($1,5\times1,5\text{ m}$), pe 15 tronsoane de 5,1 m. Spațiul dintre piloți va fi protejat prin torcretare (15 cm) pe plasă sudată.

*Consolidări cu micropiloți și ziduri de sprijin:

Pe sectoarele km 7+100–7+160 și km 7+240–7+378 se vor ancora micropiloți ($D = 160\text{ mm}$, dispuși la 1,5 m), injectați cu lapte de ciment sub presiune, susținând o dală de trotuar din beton armat. La capete se vor executa ziduri de sprijin tip cornier din beton armat C30/37.

Se va executa un dren de fund de șanț (tub corugat Dn 90 în strat drenant de pietriș 16-31, adânc de minim 1,0 m) sub șanțul pereat. Vechile podețe vor fi înlocuite cu 2 podețe dalate noi din beton armat la km 7+109 și km 7+285.

Sistemul rutier nou va fi de tipul S1: strat de formă din balast nisipos (15 cm) + fundație balast (40 cm) + balast stabilizat cu ciment (17 cm) + strat legătură BAD22.4 (6 cm) + strat uzură BA16 (4 cm).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal