Aproape 1 milion de lei, fără TVA, pentru trotuare și șanțuri pe DJ107E, la Lopadea Nouă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Primăria Lopadea Nouă pregătește o investiție de aproape 1 milion de lei pentru modernizarea infrastructurii pietonale și a sistemului de drenaj de pe un tronson al DJ107E. Proiectul vizează un sector de 752 de metri și are o durată estimată de execuție de aproximativ șase luni.

Primăria Comunei Lopadea Nouă a demarat procedurile pentru obținerea avizului de mediu necesar proiectului „Amenajare șanțuri și trotuare adiacente drumului județean în intravilanul localității Lopadea Nouă, județul Alba – Tronsonul 1”.

Investiția este estimată la 966.735,19 lei, fără TVA, și urmărește modernizarea infrastructurii pietonale și îmbunătățirea colectării apelor pluviale de-a lungul unui sector de 752 de metri din DJ107E, una dintre principalele artere de circulație din localitate.

Trotuare, șanțuri betonate și accese la proprietăți

Proiectul prevede intervenții pe ambele părți ale drumului județean. Printre lucrările planificate se numără:

amenajarea a 293 de metri de trotuare, cu lățimea de 1,20 metri;

refacerea a peste 1.000 de metri de acostamente;

realizarea a 699 de metri de șanțuri betonate, de diferite tipuri;

amenajarea unei rigole carosabile;

modernizarea și repararea podețelor transversale;

realizarea a 30 de accese la proprietăți;

amenajarea unei parcări cu suprafața de 165 de metri pătrați.

Trotuarele vor fi construite din pavele autoblocante, montate pe fundații din balast și piatră spartă și încadrate de borduri prefabricate. Acestea vor fi prevăzute cu pante pentru evacuarea eficientă a apelor pluviale.

Totodată, accesele către gospodării vor fi reconstruite astfel încât să asigure atât circulația facilă a locuitorilor, cât și continuitatea sistemului de drenaj.

Potrivit documentației, investiția este necesară în condițiile în care pe mai multe porțiuni ale tronsonului lipsesc trotuarele, iar șanțurile existente sunt degradate sau colmatate. Situația favorizează acumularea apelor pluviale și afectează siguranța pietonilor și a participanților la trafic.

Prin realizarea lucrărilor, administrația locală urmărește creșterea siguranței pietonale, îmbunătățirea accesului la proprietăți și obiectivele publice, sporirea confortului locuitorilor și reducerea riscului de accidente.

În același timp, modernizarea infrastructurii este considerată un factor important pentru dezvoltarea localității și pentru crearea unor condiții mai atractive pentru investiții.

Fără defrișări și fără schimbarea destinației terenului

Documentația de mediu indică un impact redus al investiției asupra mediului. Lucrările nu presupun defrișări și nu implică schimbarea destinației terenului, urmând să fie executate pe domeniul public existent.

Pe durata lucrărilor vor fi aplicate măsuri pentru reducerea prafului și a zgomotului, precum și pentru prevenirea poluării. Deșeurile rezultate din șantier vor trebui colectate și gestionate corespunzător.

După finalizarea intervențiilor, zonele afectate vor fi readuse la starea inițială, inclusiv prin refacerea taluzurilor și însămânțarea acestora cu vegetație.

DJM Alba a anunțat publicul interesat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul „Amenajare șanțuri și trotuare adiacente drumului județean în intravilanul localității Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă, județul Alba – Tronsonul I”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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