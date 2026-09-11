FOTO | Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum

Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum

Un polițist și un jandarm din Alba au devenit eroi în uniformă după ce au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum.

Aseară, în jurul orei 20.20, în urma unui apel prin SNUAU 112, prin care se semnala faptul că, dintr-un apartament de pe strada 1 Decembrie, din orașul Cugir, se simțea miros de fum, un polițist și un jandarm au ajuns primii la fața locului.

Știind că, în interior, se afla o persoană în vârstă, iar aceasta nu răspundea, cei doi nu au stat pe gânduri. Au spart ușa și au pătruns în apartament, unde au găsit un bărbat, în vârstă de 52 de ani.

L-au scos imediat din locuință și l-au predat echipajului medical, bărbatul fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Agent principal Oltean Adrian își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Orașului Cugir.

Sergent major Coste Marian își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

,,Aseară, la fel ca în fiecare zi, au știut că, indiferent de uniforma pe care o poartă, misiunea lor este aceeași: să intervină, să acționeze și să protejeze.

Îi felicităm pentru modul în care au acționat!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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