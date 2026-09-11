Ştirea zilei

FOTO | Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Un polițist și un jandarm din Alba, eroi în uniformă: Au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum

Un polițist și un jandarm din Alba au devenit eroi în uniformă după ce au intervenit primii și au salvat un vârstnic dintr-un apartament din Cugir, de unde se simțea miros de fum.

Aseară, în jurul orei 20.20, în urma unui apel prin SNUAU 112, prin care se semnala faptul că, dintr-un apartament de pe strada 1 Decembrie, din orașul Cugir, se simțea miros de fum, un polițist și un jandarm au ajuns primii la fața locului.

Știind că, în interior, se afla o persoană în vârstă, iar aceasta nu răspundea, cei doi nu au stat pe gânduri. Au spart ușa și au pătruns în apartament, unde au găsit un bărbat, în vârstă de 52 de ani.

L-au scos imediat din locuință și l-au predat echipajului medical, bărbatul fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Agent principal Oltean Adrian își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Orașului Cugir.

Sergent major Coste Marian își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

,,Aseară, la fel ca în fiecare zi, au știut că, indiferent de uniforma pe care o poartă, misiunea lor este aceeași: să intervină, să acționeze și să protejeze.

Îi felicităm pentru modul în care au acționat!”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Elevii din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Lista completă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 septembrie 2026

De

Elevii din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Lista completă Vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 14.00, la Muzeul Principia, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia care au obținut, în anul școlar […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Fostul judecător, avocat și profesor universitar din Alba, Gheorghe Belei, un profesionist al dreptului, a încetat din viață: ,,A fost un exemplu de profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 septembrie 2026

De

Fostul judecător, avocat și profesor universitar din Alba, Gheorghe Belei, un profesionist al dreptului, a încetat din viață: ,,A fost un exemplu de profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție” Judecătorul Gheorghe Belei a încetat din viață la data de 11 septembrie 2026, la vârsta de 75 de ani. A fost un exemplu […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Ziua pompierilor din România 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

11 septembrie 2026

De

Ziua pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție Ziua Pompierilor din România este sărbătorită la Alba Iulia în perioada 11-13 septembrie 2026. Vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 09:50, au loc ceremonialul militar și religios, în Piața Cetății. Tot […]

Citește mai mult