Metalurgistul Cugir, o nouă achiziție, stranierul Sanchez! Vezi legătura acestuia cu CSM Unirea Alba Iulia

Divizionara terță Metalurgistul Cugir a realizat o nouă achiziție, pe stranierul Juan Sanchez (26 de ani), jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană

Espinel Juan Manuel Sanchez se află de mai multă vreme în România și s-a alăturat pregătirii „roș-albaștrilor”, antrenorul Lucian Itu testându-l în amicalul cu ACS Mediaș, când l-a folosit fundaș dreapta

Noul jucător al Metalurgistului Cugir este fratele  jucătoarei Alejandra Sanchez, tocmai căpitanul echipei feminine a CSM Unirea Alba Iulia, venită la clubul din Cetatea Marii Uniri în toamna anului 2024.

Sanchez a evoluat în ultimii ani la Club Deportivo Doramas (2024/2025, în Spania), CD Ingenio (2023/2023, Bolivia și CD Arguineguin (2022/2023, Spania), formații din ligile inferioare)

În același timp, Metalurgistul Cugir s-a despărțit de fundașul R. Trif, ajuns la Spicul Daia Română (SuperLiga Alba)

