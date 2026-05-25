Curier Județean

Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere

Un bărbat de 46 de ani, din Petrești, județul Alba, a fost depistat în trafic de polițiștii din Hunedoara în timp ce conducea un vehicul pe 2 roți neînmatriculat.

În urma verificărilor, oamenii legii au constata că ,,șoferul” nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Potrivit IPJ Hunedoara, în data de 23 mai 2026, pe DN 7, polițiștii au depistat un bărbat în vârstă de 46 de ani, din localitatea Petrești, județul Alba, care conducea un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | ,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

în

25 mai 2026

De

,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale În data de 22 mai 2026, la Centrul de Conferințe Alba Iulia, s-a desfășurat o nouă ediție a târgului firmelor de exercițiu „CAROLINA BIZFEST”, eveniment organizat în cadrul Concursului Național Interdisciplinar „CAROLINA FUTURE FEST 2026”, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

25 mai 2026

De

Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă” Preșcolarii din Grupa mijlocie Ciupercuțe de la Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia au avut o experiență de neuitat în Colegiul Național Militar […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Peste 7.200 de vizitatori la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii și Museiokon la Noaptea Muzeelor 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

25 mai 2026

De

Peste 7.200 de vizitatori la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii și Museiokon la Noaptea Muzeelor 2026 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a anunțat, luni, 25 mai 2026 că a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor” 2026, manifestare care a atras un număr impresionant de vizitatori din Alba Iulia, din județ și […]

Citește mai mult