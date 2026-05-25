Program și bilete de o zi la Electric Castle 2026 | Festivalul, ajuns la a 12-a ediție, între 16 și 19 iulie la Castelul Banffy

Program și bilete de o zi la Electric Castle 2026. Festivalul, ajuns la a 12-a ediție, se desfășoară între 16 și 19 iulie la Castelul Banffy
Mai puțin de două luni mai despart fanii Electric Castle de momentul în care vor trăi experiența celei de-a 12-a ediții, între 16 și 19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida.
Organizatorii anunță programul celor 200 de artiști, pentru fiecare zi, și pun în vânzare bilete pentru o zi, de la 89 Euro + taxe. Acestea și abonamentele pentru întreg festivalul sunt disponibile pe electriccastle.ro
Petrecerea la castel începe cu o zi înainte de deschiderea oficială.
Miercuri, 15 iulie, în campingul EC Village, e programat un sleepover party alături de Wilkinson și Partiboi69, unde sunt așteptați toți participanții, indiferent de tipul de bilet sau abonament pe care îl au.
Joi, 16 iulie – Prima zi de festival propune un mix bine calibrat între rock alternativ, hip-hop și electro. Urcă pe scenă Kneecap, trio-ul hip-hop cunoscut pentru mesajele politice și stilul provocator, iar Sleaford Mods completează agenda, în stil punk. Energia indie este adusă de Balu Brigada, în timp ce Solardo și SG Lewis vin cu seturi dance sofisticate, de la tech house la electro-pop rafinat. Artiștii români sunt prezenți încă de joi, la castel: HVNDS, E-an-na, The Mono Jacks vor fi live pentru a reaminti că rockul românesc sună foarte bine.
Vineri, 17 iulie, este ziua în care pe scena principală vor ateriza superstarurile twenty one pilots și Teddy Swims. Pentru fanii muzicii electronice, e o zi cu alegeri foarte dificile pentru a nu rata niciun show important. În aceeași seară sunt programați Mochakk, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei house globale, Skream & Benga, pionierii dubstep-ului britanic, iar Subtronics aduce un sound bass modern și agresiv. ANNA e pregătită să impresioneze cu un techno hipnotic, iar Kölsch va ține energia sus cu deja “clasicele” seturi melodice și cinematice.
Ziua de sâmbătă, 18 iulie, aduce noi momente memorabile la Electric Castle: LP cucerește cu un pop-rock emoțional, Nothing But Thieves livrează indie rock intens, iar Chase & Status ridică adrenalina cu drum & bass exploziv. În zona dance, Jax Jones vine cu hituri house, în timp ce Denis Sulta aduce un mix disco-house eclectic. Lineup-ul e completat de apariții mai experimentale precum Yung Lean și Bladee, cu influențe cloud rap, sau Deep Dish, cu seturi house clasice.
Duminică, 19 iulie, finalul de festival este rezervat unor nume legendare și apariții fresh. The Cure aduce sound-ul legendar post-punk și gothic rock, Wet Leg propun un indie rock jucăuș, iar Dogstar, trupa lui Keanu Reeves, completează cu alternative rock. Atmosfera este completată de influențe globale: YĪN YĪN aduce ritmuri psychedelice orientale, Acid Arab combină muzica electronică cu ritmuri tradiționale arabe și Gerd Janson vine cu o generoasă selecție disco-house.
Biletele de zi sunt disponibile, începând de astăzi, la prețul de 89 Euro + taxe, iar varianta Any Day VIP este la prețul de 199 Euro + taxe. Cei care doresc experiența completă pot profita de prețul special al abonamentelor, care sunt disponibile pe o perioadă limitată la 175 Euro + taxe, urmând să revină la prețul de 250 Euro + taxe.
Lucian Danciu
