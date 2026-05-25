Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României și deținătoaea eventului național, a terminat pe locul secund la Danube Water Polo League, turneul internațional care s-a disputat timp de două zile la Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin și event național pentru al doilea an la rând | Festivitatea de premiere, acasă, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia!

La competiția regională au participat 5 echipe (nu a mai venit Steaua Roșie Belgrad), disputându-se 5 partide. Anterioarele turnee au avut loc la Becej (Serbia) și Győr (Ungaria, în februarie). Învingătoare a fost Győr, formația din Ungaria, care s-a impus în finală, 13-7, cu CSM Unirea Alba Iulia.

Formația pregătită de Ovidiu Pocol a parcurs o stagiune deosebită, care cuprinde dubla în plan național, pentru al doilea an la rând adjudecându-și eventul, plus calificarea în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță.

Rezultate: Palilula Belgrad – ASV Wien 17-10 (sferturi de finală); Gyor – Partizan Belgrad 23-4 (semifinală), CSM UNIREA Alba Iulia – Paliula 14-7 (semifinală); *Paliula Belgrad – Partizan Belgrad 10-3 (meciul pentru medaliile de bronz, inala mică); Győr – CSM Unirea Alba Iulia 13-7 (meciul pentru medaliile de aur, finala mare). Și anul trecut gruparea din Cetatea Marii Uniri a disputat finala mare la Danube Water Polo League, învingătoare fiind, pentru al doilea an la rând, gruparea Spandau 04 Berlin (care în ediția curentă nu s-a mai înscris).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia! Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

25 mai 2026

De

Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi” În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, […]

Citește mai mult

Sport

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

25 mai 2026

De

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine […]

Citește mai mult

Sport

LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3. Noul format competițional, introdus în această ediție, a […]

Citește mai mult