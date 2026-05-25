VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României și deținătoaea eventului național, a terminat pe locul secund la Danube Water Polo League, turneul internațional care s-a disputat timp de două zile la Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

La competiția regională au participat 5 echipe (nu a mai venit Steaua Roșie Belgrad), disputându-se 5 partide. Anterioarele turnee au avut loc la Becej (Serbia) și Győr (Ungaria, în februarie). Învingătoare a fost Győr, formația din Ungaria, care s-a impus în finală, 13-7, cu CSM Unirea Alba Iulia.



Formația pregătită de Ovidiu Pocol a parcurs o stagiune deosebită, care cuprinde dubla în plan național, pentru al doilea an la rând adjudecându-și eventul, plus calificarea în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță.

Rezultate: Palilula Belgrad – ASV Wien 17-10 (sferturi de finală); Gyor – Partizan Belgrad 23-4 (semifinală), CSM UNIREA Alba Iulia – Paliula 14-7 (semifinală); *Paliula Belgrad – Partizan Belgrad 10-3 (meciul pentru medaliile de bronz, inala mică); Győr – CSM Unirea Alba Iulia 13-7 (meciul pentru medaliile de aur, finala mare). Și anul trecut gruparea din Cetatea Marii Uniri a disputat finala mare la Danube Water Polo League, învingătoare fiind, pentru al doilea an la rând, gruparea Spandau 04 Berlin (care în ediția curentă nu s-a mai înscris).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI