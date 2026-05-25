VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Danube Water Polo League | Győr a câștigat turneul internațional disputat în Bazinul Olimpic din Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia, campioana României și deținătoaea eventului național, a terminat pe locul secund la Danube Water Polo League, turneul internațional care s-a disputat timp de două zile la Bazinul Olimpic din Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin și event național pentru al doilea an la rând | Festivitatea de premiere, acasă, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia!
La competiția regională au participat 5 echipe (nu a mai venit Steaua Roșie Belgrad), disputându-se 5 partide. Anterioarele turnee au avut loc la Becej (Serbia) și Győr (Ungaria, în februarie). Învingătoare a fost Győr, formația din Ungaria, care s-a impus în finală, 13-7, cu CSM Unirea Alba Iulia.
Formația pregătită de Ovidiu Pocol a parcurs o stagiune deosebită, care cuprinde dubla în plan național, pentru al doilea an la rând adjudecându-și eventul, plus calificarea în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță.
Rezultate: Palilula Belgrad – ASV Wien 17-10 (sferturi de finală); Gyor – Partizan Belgrad 23-4 (semifinală), CSM UNIREA Alba Iulia – Paliula 14-7 (semifinală); *Paliula Belgrad – Partizan Belgrad 10-3 (meciul pentru medaliile de bronz, inala mică); Győr – CSM Unirea Alba Iulia 13-7 (meciul pentru medaliile de aur, finala mare). Și anul trecut gruparea din Cetatea Marii Uniri a disputat finala mare la Danube Water Polo League, învingătoare fiind, pentru al doilea an la rând, gruparea Spandau 04 Berlin (care în ediția curentă nu s-a mai înscris).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia! Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”
Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi” În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, […]
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine […]
LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida
CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3. Noul format competițional, introdus în această ediție, a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Avertismentul transmis de vicepreședintele ANAT
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare....
Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă în urma campaniei electorale
Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă în urma campaniei electorale Fostul...
Știrea Zilei
VIDEO | Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia
Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În...
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
Curier Județean
FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026
Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026 Sâmbătă...
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...