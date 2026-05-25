FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026

Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026
Sâmbătă seară, Alba Iulia a vibrat prin cultură și istorie. Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican au devenit locurile preferate de întâlnire pentru mii de localnici și turiști, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026.
Aproape 7.000 de oameni au ales să își petreacă noaptea în muzeele din subordinea Centrului Cultural Palatul Principilor. Vizitatorii s-au bucurat de acces gratuit la expoziții, spectacole, ateliere și momente artistice create special pentru ei. Din totalul oaspeților, 5.239 au explorat Palatul Principilor Transilvaniei, iar 1.509 au trecut pragul Spațiului Muzeal Principia. O surpriză frumoasă a fost Casa Memorială Camil Velican, care s-a deschis pentru prima dată publicului în acest circuit și a primit 200 de vizitatori.
Entuziasmul s-a simțit încă de la deschidere. În primele 90 de minute, peste 2.200 de oameni trecuseră deja pragul muzeelor, iar după trei ore și jumătate, comunitatea strânsă la eveniment depășea 5.000 de participanți.
La Principia, voluntarii Gărzii Romane – Legiunea a XIII-a Gemina au readus la viață atmosfera antichității prin jocuri și ateliere, iar defilarea micilor soldați din Legiunea a XIII-a Gemina Minor și tururile ghidate au cucerit publicul.
La Palatul Principilor, curtea a răsunat de muzică și aplauze la concerte și momentele de dans, completate de demonstrațiile Gărzii Cetății. Una dintre cele mai căutate atracții a fost experiența de realitate virtuală APULUM VR din cramele Palatului, unde peste 680 de persoane au călătorit în timp, pe străzile romane de acum două milenii.
În aceeași seară, Casa Memorială Camil Velican a oferit un moment de reflecție prin proiecția filmului istoric „Maria – Inima României”.
Evenimentul a atras un public foarte divers, dominat de tineri. Statisticile arată că 60% dintre vizitatori au fost adulți tineri, 18% persoane de vârstă mijlocie, iar restul publicului a fost împărțit între elevi, studenți, seniori și copii. Ca echilibru, bucuria a fost egală: porțile noastre au primit 3.394 de femei și 3.354 de bărbați. Pe lângă cei aproape 7.000 de vizitatori numărați cu precizie datorită tehnologiei, străzile Cetății au fost pline de spectatori. Publicul a urmărit cu entuziasm evenimentele organizate în aer liber. Defilările și momentele spectaculoase ale Gărzii Cetății, însoțite de salve de tun, au atras privirile tuturor. De un succes uriaș s-a bucurat și prezența picilor din Legiunea a XIII-a Gemina Minor, care au fost flancați permanent de admiratori.
„Ediția din acest an a fost una specială, mai ales că am reușit să extindem circuitul cultural dincolo de zidurile Cetății prin integrarea Casei Memoriale Camil Velican. Interesul masiv al publicului, de la primele ore și până la miezul nopții, confirmă că Alba Iulia are un apetit uriaș pentru cultură interactivă. Suntem profund recunoscători fiecărui vizitator și partener care ne-a ajutat să creăm această atmosferă magică. Am aprins istoria după apus și am demonstrat, din nou, că acolo unde cultura dezvoltă minți și inimi, comunitatea se unește natural în jurul patrimoniului și al istoriei trăite”, a transmis Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia.
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, alături de partenerii educaționali de la Liceul de Arte „Regina Maria” și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, și cu susținerea sponsorului Înghețata Transalpina. Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural european patronat de Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor.
(comunicat de presă Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei)
