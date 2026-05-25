Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă în urma campaniei electorale

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a achitat amenda de 200.000 de lei aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale.

Informaţia a fost confirmată pentru News.ro de preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, iar suma urmează să intre la bugetul de stat.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aplicat amenzi în valoare de peste 1,6 milioane de lei şi a confiscat peste 19,5 milioane de lei, în urma controalelor care au vizat finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale din 2024 – 2025.

Cea mai mare amendă pe care AEP o poate acorda – 200.000 de lei – a fost aplicată fostului candidat independent Călin Georgescu, care a încălcat mai multe prevederi legale.

Expert Forum a realizat un raport care sintetizează sancţiunile aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în 2024 şi 2025, atât pentru finanţarea campaniilor electorale, cât şi pentru finanţarea politică.

Fostul candidat independent Călin Georgescu a încălcat prevederi legate de sursa fondurilor, tipurile de materiale care pot fi folosite şi depunerea raportului de venituri şi cheltuieli, respectiv a documentelor justificative.

